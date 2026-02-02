Arbeloa zmienia hierarchię w Realu Madryt. Gwiazdor jest niezadowolony

Eduardo Camavinga po raz trzeci od objęcia zespołu przez Alvaro Arbeloe zagrał na lewej obronie Realu Madryt. Według The Athletic Francuz wciąż widzi się jednak w roli pomocnika, mimo rosnącej pozycji w defensywie.

PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Camavinga wyprzedza Garcie, ale nie rezygnuje z gry w środku pola

Eduardo Camavinga ponownie wystąpił na lewej obronie w ligowym meczu Realu z Rayo Vallecano. Był to trzeci taki przypadek za kadencji Alvaro Arbeloi. Wcześniej Francuz pojawił się na tej pozycji w pucharowym spotkaniu z Albacete oraz w starciu Ligi Mistrzów z Benfiką. Nowy trener coraz częściej sięga po to rozwiązanie.

Camavinga wciąż uważa jednak, że jego naturalnym miejscem jest środek pola. Taką informację przekazał The Athletic. Zawodnik nie ukrywa, że gra w pomocy pozostaje dla niego priorytetem. Mimo to Arbeloa wyraźnie stawia na jego uniwersalność i zaufanie w grze defensywnej. Zmiany są widoczne także w hierarchii bocznych obrońców. Camavinga wyprzedził Frana Garcie, który stracił miejsce w składzie.

Od momentu transferu do Realu Madryt Camavinga rozegrał 31 spotkań na lewej obronie. Zanotował tam trzy asysty. Choć jego gra bywa nierówna, pokazał wystarczające możliwości, by być realną opcją na tej pozycji. Selekcjoner Francji Didier Deschamps także korzystał z niego w defensywie.

Sytuacja może się jednak zmienić. Kontuzja Jude Bellinghama otwiera Camavingdze drogę do gry w środku pola. W najbliższych tygodniach okaże się, czy Francuz odzyska swoją podstawową rolę w zespole.

