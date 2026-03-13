Arbeloa ujawnił, kiedy wróci Mbappe. Świetne wieści dla Realu

Real Madryt w weekend zagra z Elche, a następnie z Manchesterem City. Alvaro Arbeloa ujawnił, kiedy wróci Kylian Mbappe. Francuz prawdopodobnie będzie gotowy na mecz w Lidze Mistrzów.

Mbappe powinien wrócić na mecz Real Madryt – Man City

Real Madryt w ostatnich tygodniach musiał radzić sobie bez najlepszego piłkarza. Z powodu kontuzji kolana nieobecny był Kylian Mbappe. Pod jego nieobecność Królewscy niespodziewanie przegrali z Getafe. Natomiast nie odczuli braku Francuza podczas wielkiego hitu w Lidze Mistrzów. Hat-trick Federico Valverde zapewnił im zwycięstwo (3:0). Okazuje się, że w rewanżu będą jeszcze mocniejsi.

Alvaro Arbeloa tradycyjnie wziął udział w konferencji prasowej dzień przed meczem. Nie zabrakło pytania o stan zdrowia Mbappe. Hiszpański taktyk ujawnił, że wszystko idzie zgodnie z planem. Francuz powinien wrócić na mecz z Manchesterem City.

– Mbappe czuje się coraz lepiej. Wszystko idzie zgodnie z planem. Z Elche nie zagra, ale myślę, że poleci z nami do Manchesteru. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w niedzielę. Liczę na to, że będzie gotowy. Zgrupowanie reprezentacji Francji? Zobaczymy – mówił Alvaro Arbeloa.

W tym sezonie Mbappe to bezsprzecznie najlepszy i najważniejszy zawodnik Los Blancos. We wszystkich rozgrywkach zdobył aż 38 goli, występując w 33 meczach. Na ten moment prowadzi w klasyfikacji strzelców La Liga oraz Ligi Mistrzów.

Nie wiadomo jednak, co będzie z powołaniem do reprezentacji Francji. Pojawiały się doniesienia, że mimo niedawnej kontuzji Mbappe i tak poleci z kadrą na zgrupowanie w Stanach Zjednoczonych. Arbeloa nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.