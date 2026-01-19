Arbeloa stanowczo o przyszłości Viniciusa. Temat zamknięty

Alvaro Arbeloa został zapytany na konferencji o miejsce w składzie dla Viniciusa Juniora. Trener Realu Madryt podkreślił, że jeśli chce mieć szansę na wygraną, potrzebuje Brazylijczyka na boisku.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius to wyjątkowy piłkarz, potrzebuję go – mówi Arbeloa

Alvaro Arbeloa wziął udział w konferencji prasowej przed meczem Real Madryt – AS Monaco w Lidze Mistrzów. Szkoleniowiec odpowiadał na pytania dziennikarzy, a jedno z nich dotyczyło Viniciusa Juniora. W ostatnich miesiącach Brazylijczyk znalazł się pod ostrzałem krytyki nie tylko ze strony ekspertów, ale również kibiców. Trener Los Blancos stanął w obronie zawodnika.

– Nie wiem, czy wyraziłem się jasno… Vinicius będzie na boisku tak długo, jak będzie dostępny i będzie grał na swoim obecnym poziomie. To fantastyczny, wyjątkowy piłkarz. Jeśli chcę mieć szansę na wygraną, potrzebuję go – mówił Arbeloa, cytowany przez Fabrizio Romano.

Podobnie o swoim koledze z boiska mówił na konferencji Kylian Mbappe. „Rozumiem kibiców, którzy chcieli nas wygwizdać, bo nie robimy wszystkiego dobrze. Jednak jeśli już gwiżdżą, to powinni na całą drużynę. To nie jest wina Viniego” – mówił Francuz.

Dużym znakiem zapytania pozostaje przyszłość Viniciusa. Jego kontrakt z Realem Madryt wygasa w czerwcu 2027 roku. Negocjacje trwają od miesięcy, ale obie strony nie potrafią dojść do porozumienia. Dla Królewskich sprawa zatrzymania piłkarza ma być priorytetem.

Vinicius Junior w tym sezonie jest w nieco słabszej formie niż w poprzednim. Łącznie zdobył 6 goli i 8 asyst w 29 meczach.