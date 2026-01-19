Kylian Mbappe broni Viniciusa Juniora. Odniósł się do gwizdów

14:07, 19. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Real Madryt wygrał 2:0 z Levante UD w ostatniej kolejce La Ligi. Mimo to kilku zawodników ekipy Królewskich zostało wygwizdanych przez kibiców zgromadzonych na Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe postanowił stanąć w obronie Viniciusa Juniora.

Kylian Mbappe
D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe o słabej formie Realu: To nie wina Viniciusa

Real Madryt w ostatnim czasie zaliczył dwie poważne wpadki. Ekipa Królewskich przegrała 2:3 z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii, a następnie sensacyjnie uległa Albacete Balompie 2:3 w 1/8 finału Pucharu Króla. Presja wokół zespołu znacząco wzrosła, dlatego zwycięstwo w 20. kolejce La Ligi było bardzo potrzebne. W ostatni weekend podopieczni Alvaro Arbeloi wrócili na właściwe tory, pokonując Levante 2:0 i poprawiając nastroje w szatni oraz wśród kibiców.

Mimo wygranej część fanów zgromadzonych na Santiago Bernabeu dała upust frustracji, gwiżdżąc na kilku zawodników, w tym Viniciusa Juniora, Jude’a Bellinghama oraz Fede Valverde. Najbardziej oberwało się jednak brazylijskiemu skrzydłowemu. Przy niemal każdym kontakcie z piłką słychać było gwizdy, co wyraźnie wpływało na jego grę i pewność siebie. Zachowanie trybun wywołało spore poruszenie, bo Vinicius od lat jest jednym z liderów ofensywy Realu.

W obronie kolegi z drużyny postanowił stanąć Kylian Mbappe. – Rozumiem kibiców, którzy chcieli nas wygwizdać, bo nie robimy wszystkiego dobrze. Jednak jeśli już gwiżdżą, to powinni na całą drużynę. To nie jest wina Viniego. To fantastyczny piłkarz i wspaniały człowiek, cieszę się, że go znam i bardzo go cenię. Musimy lepiej go chronić, żeby nie był sam przeciwko wszystkim. On nie jest sam w Realu Madryt – powiedział Francuz, cytowany przez Fabrizio Romano.