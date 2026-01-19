Real Madryt decyduje ws. przyszłości Viniciusa. To priorytet klubu

Real Madryt nie ma wątpliwości i dalej chce stawiać na Viniciusa Juniora. "AS" twierdzi, że temat jego nowej umowy jest kluczowy na Santiago Bernabeu.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius z przyszłością na Santiago Bernabeu. Real jest tego pewny

Real Madryt ma do podjęcia szereg kluczowych decyzji kadrowych. Po zwolnieniu Xabiego Alonso wiele kwestii jest w zawieszeniu – choćby ta dotycząca trenera na nowy sezon. Obecnie za drużynę odpowiada Alvaro Arbeloa, ale jego dalsza praca na Santiago Bernabeu jest uzależniona od osiągniętych wyników oraz opcji na rynku. Marzeniem Królewskich jest oczywiście angaż szkoleniowca z topu, w tym Zinedine’a Zidane’a czy Juergena Kloppa.

Klub pragnie także wreszcie wyjaśnić temat przyszłości Viniciusa Juniora. Alonso nie był jego szczególnym fanem, a napięte relacje między nimi sprawiały, że Brazylijczykowi było znacznie bliżej do zmiany otoczenia. Mimo jego słabej formy oraz wielkiej presji ze strony kibiców, Real Madryt stawia na swoją czołową gwiazdę i chcę ją zatrzymać na długie lata.

Nastawienie władz Realu się nie zmienia. Arbeloa w ostatnich dniach wypowiadał się o Viniciusie w samych superlatywach, przekazując w ten sposób zdanie całego zarządu. „AS” potwierdza, że propozycja przedłużenia wygasającej w 2027 roku umowy dalej jest na stole. Skrzydłowy musi przystać na warunki zaproponowane przez klub, które mieszczą się w ustalonych z góry granicach.

🚨 JUST IN: Real Madrid are clear about Vinícius’ importance and the need to renew him.



The renewal offer still stands, and it is within the salary scale set by the club. @diarioas pic.twitter.com/fmcSrFES9V — Madrid Zone (@theMadridZone) January 19, 2026

Ten sezon dla Viniciusa jest bardzo słaby. Do problemów poza boiskiem dochodzi również mizerna forma sportowa. W sumie ma na koncie sześć trafień i osiem asyst w 29 występach.