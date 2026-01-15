Arbeloa skreślił pomocnika w Realu Madryt. Nowe porządki Hiszpana

Alvaro Arbeloa został tymczasowym trenerem Realu Madryt. Dziennik "AS" zdradził, że Hiszpan skreślił już Daniego Ceballosa. Pomocnik nie zagrał ani minuty w debiucie Arbeloi.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Nowa miotła w Realu. Alvaro Arbeloa skreśla Daniego Ceballosa

Real Madryt ma za sobą kolejny bolesny wieczór w tym sezonie. W środę Królewscy rozegrali pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera Alvaro Arbeloi. Debiut szkoleniowca kompletnie się nie udał. Los Blancos sensacyjnie przegrali na wyjeździe z drugoligowym Albacete (2:3) i już na etapie 1/8 finału pożegnali się z Pucharem Króla.

Trudno jednak całą winą obarczać Arbeloę. Były obrońca Królewskich objął pierwszy zespół kilkadziesiąt godzin wcześniej. 42-latek dotychczas prowadził drużynę rezerw Realu. Porażka z niżej notowanym rywalem została odebrana jako kolejny sygnał kryzysu, z którym hiszpański gigant zmaga się klub w trwających rozgrywkach.

Ponadto mecz z Albacete dał pierwsze wskazówki dotyczące tego, jak Arbeloa zamierza budować zespół i na których zawodnikach chce opierać grę w najbliższych tygodniach. Jak informuje dziennik „AS”, jednym z piłkarzy, którzy mogą znaleźć się na marginesie nowego szkoleniowca, jest Dani Ceballos.

Hiszpański pomocnik nie pojawił się na boisku ani na moment, mimo że Arbeloa dokonał aż pięciu zmian. Spośród dziewięciu rezerwowych szansę gry otrzymali m.in. wychowankowie akademii. Co więcej, według hiszpańskich mediów Ceballos miał już usłyszeć jedną z pierwszych reprymend. Arbeloa miał zwrócić się do pomocnika słowami: „Dani, nie masz pojęcia, co się dzieje…”. Pomocnik w obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań, spędzając na boisku łącznie 666 minut. Real już 17 stycznia podejmie Levante na Santiago Bernabeu w 20. kolejce La Liga.