Arbeloa dostał ultimatum. Ujawniono szczegóły kontraktu z Realem

Alvaro Arbeloa podpisał kontrakt z Realem Madryt tylko do końca sezonu. Marca donosi, że Hiszpan ma konkretne cele do zrealizowania. Wtedy umowa może zostać przedłużona.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt zostawił sobie furtkę. Arbeloa tylko do końca sezonu

Ostatnie dni na pewno nie były spokojne dla kibiców Realu Madryt. Przegrany finał Superpucharu Hiszpanii, odejście Xabiego Alonso czy zatrudnienie świeżaka, czyli Alvaro Arbeloi. To wszystko spowodowało małe trzesięnie ziemi, po którym trzeba posprzątać.

Real Madryt z wyborem nowego trenera nie zwlekał długo. Zaledwie chwilę po rozstaniu z Alonso ogłosili, że jego następcą będzie Alvaro Arbeloa. 42-latek jak dotąd pracował tylko z młodzieżowymi drużynami. W ostatnich latach odpowiadał za wyniki Castilli, czyli zespołu rezerw. Mimo dużego doświadczenia z boiska ogarnięcie tego, co nie udało się poprzednikowi, będzie nie lada wyzwaniem.

W mediach zaczęły krążyć opinie, że Arbeloa to tylko opcja tymczasowa. Real ma ruszyć po sezonie po trenera o globalnym nazwisku. Padła nawet kandydatura Juergena Kloppa. Jak wygląda więc sytuacja z kontraktem hiszpańskiego szkoleniowca? Z odpowiedzią przychodzi dziennik Marca. Ich zdaniem umowa została podpisana do końca sezonu. Królewscy zabezpieczyli się w ten sposób na wypadek niepowodzenia.

Niemniej jednak Real postawił Arbeloi konkretne cele do zrealizowania. Jeśli zdobędzie jakieś trofeum, a także będzie miał dobre relacje z zawodnikami, Florentino Perez przedłuży z nim umowę. Wygląda więc na to, że nowy trener Realu ma szansę na dłuższy kontrakt.