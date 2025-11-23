Antony dostał czerwoną kartkę! Kopnął rywala w twarz [WIDEO]

Antony wyleciał z boiska! Przewrotka skończyła się uderzeniem rywala
Real Betis przedłużył serię meczów bez porażki. W niedzielę przed własną publicznością zdobyli punkt w konfrontacji z Gironą (1:1). Do przerwy to goście prowadzili po bramce Vladyslava Vanata, ale do wyrównania w drugiej połowie doprowadził Valentin Gomez. Przed ostatnim gwizdkiem sędziego antybohaterem meczu został Antony. Brazylijczyk zobaczył czerwoną kartkę za faul w polu karnym rywali.
Antony próbował uderzyć przewrotką na bramkę Girony. Natomiast zamiast w piłkę, uderzył prosto w jednego z zawodników drużyny przeciwnej. Na początku sędzia pokazał mu tylko żółtą kartkę, ale po interwencji VAR i obejrzeniu powtórki wyciągnął czerwoną kartkę.
Czerwona kartka oznacza, że Antony nie wystąpi w następnym meczu La Liga. Za tydzień Betis zmierzy się w derbowym starciu z Sevillą. Dla zespołu Manuela Pellegriniego brak Brazylijczyka będzie dużym osłabieniem. Skrzydłowy jest kluczowym zawodnikiem Realu. W tym sezonie wystąpił łącznie w 12 meczach, w których zdobył 6 goli i zanotował 2 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku.