Antony dostał czerwoną kartkę! Kopnął rywala w twarz [WIDEO]

Real Betis zremisował z Gironą (1:1) w 13. kolejce La Liga. W 91. minucie czerwoną kartkę dostał Antony. Brazylijczyk, próbując uderzenia przewrotką, kopnął rywala w twarz.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Antony

Antony wyleciał z boiska! Przewrotka skończyła się uderzeniem rywala

Real Betis przedłużył serię meczów bez porażki. W niedzielę przed własną publicznością zdobyli punkt w konfrontacji z Gironą (1:1). Do przerwy to goście prowadzili po bramce Vladyslava Vanata, ale do wyrównania w drugiej połowie doprowadził Valentin Gomez. Przed ostatnim gwizdkiem sędziego antybohaterem meczu został Antony. Brazylijczyk zobaczył czerwoną kartkę za faul w polu karnym rywali.

Antony próbował uderzyć przewrotką na bramkę Girony. Natomiast zamiast w piłkę, uderzył prosto w jednego z zawodników drużyny przeciwnej. Na początku sędzia pokazał mu tylko żółtą kartkę, ale po interwencji VAR i obejrzeniu powtórki wyciągnął czerwoną kartkę.

𝐂𝐙𝐄𝐑𝐖𝐎𝐍𝐀 𝐊𝐀𝐑𝐓𝐊𝐀 𝐃𝐋𝐀 𝐀𝐍𝐓𝐎𝐍𝐘’𝐄𝐆𝐎 ♦️



Dosyć optymistyczna była ta próba przewrotki, a skończyła się fatalnie dla piłkarza Realu Betis… 😬 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/cpAE0bTFdw — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 23, 2025

Czerwona kartka oznacza, że Antony nie wystąpi w następnym meczu La Liga. Za tydzień Betis zmierzy się w derbowym starciu z Sevillą. Dla zespołu Manuela Pellegriniego brak Brazylijczyka będzie dużym osłabieniem. Skrzydłowy jest kluczowym zawodnikiem Realu. W tym sezonie wystąpił łącznie w 12 meczach, w których zdobył 6 goli i zanotował 2 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku.