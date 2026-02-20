Real Madryt zmienił zdanie. Stoper jednak przedłuży kontrakt?

21:58, 20. lutego 2026 23:37, 20. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Defensa Central

Antonio Rudiger ostatecznie może zostać w Realu Madryt. Hiszpański klub rozważa zaoferowanie stoperowi nowego kontraktu - poinformował serwis Defensa Central.

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Antonio Rudiger może zostać w Realu Madryt

Aktualna umowa Antonio Rudigera z Realem Madryt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Jeszcze niedawno wiele wskazywało na to, że stołeczny klub nie zaproponuje środkowemu obrońcy nowego kontraktu. Sytuacja niespodziewanie uległa jednak zmianie i obecnie wszystko jest możliwe. Włodarze z Estadio Santiago Bernabeu mieli zmienić zdanie po ostatnich, bardzo solidnych występach w wykonaniu niezwykle doświadczonego stopera – możemy przeczytać w piątkowy wieczór na hiszpańskiej stronie „Defensa Central”.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

81-krotny reprezentant Niemiec wreszcie wrócił do pełni sił po niedawnych problemach zdrowotnych i ponownie stał się liderem defensywy zespołu Los Blancos. Jeśli weteran utrzyma wysoką formę, może otrzymać propozycję przedłużenia wygasającej umowy.

Działacze Królewskich planują rozstanie z Davidem Alabą, ale coraz bardziej skłaniają się ku zatrzymaniu Rudigera. Jego atutami są bez wątpienia ogromne doświadczenie oraz cechy przywódcze, co jest niezwykle cenione w szatni ekipy prowadzonej przez Alvaro Arbeloę.

Niemiecki defensor, którym interesują się m.in. Paris Saint-Germain oraz Tottenham Hotspur, występuje w Madrycie od lipca 2022 roku, gdy trafił tam za darmo z Chelsea. Wcześniej grał także w Romie, Stuttgarcie i Borussii Dortmund. W barwach Realu rozegrał dotychczas 167 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty. Zdaniem fachowego portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 12 milionów euro.