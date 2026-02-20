Real Madryt zmienił zdanie. Stoper jednak przedłuży kontrakt?

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Antonio Rudiger może zostać w Realu Madryt

Aktualna umowa Antonio Rudigera z Realem Madryt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Jeszcze niedawno wiele wskazywało na to, że stołeczny klub nie zaproponuje środkowemu obrońcy nowego kontraktu. Sytuacja niespodziewanie uległa jednak zmianie i obecnie wszystko jest możliwe. Włodarze z Estadio Santiago Bernabeu mieli zmienić zdanie po ostatnich, bardzo solidnych występach w wykonaniu niezwykle doświadczonego stopera – możemy przeczytać w piątkowy wieczór na hiszpańskiej stronie „Defensa Central”.

81-krotny reprezentant Niemiec wreszcie wrócił do pełni sił po niedawnych problemach zdrowotnych i ponownie stał się liderem defensywy zespołu Los Blancos. Jeśli weteran utrzyma wysoką formę, może otrzymać propozycję przedłużenia wygasającej umowy.

Działacze Królewskich planują rozstanie z Davidem Alabą, ale coraz bardziej skłaniają się ku zatrzymaniu Rudigera. Jego atutami są bez wątpienia ogromne doświadczenie oraz cechy przywódcze, co jest niezwykle cenione w szatni ekipy prowadzonej przez Alvaro Arbeloę.

Niemiecki defensor, którym interesują się m.in. Paris Saint-Germain oraz Tottenham Hotspur, występuje w Madrycie od lipca 2022 roku, gdy trafił tam za darmo z Chelsea. Wcześniej grał także w Romie, Stuttgarcie i Borussii Dortmund. W barwach Realu rozegrał dotychczas 167 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty. Zdaniem fachowego portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 12 milionów euro.