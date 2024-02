Współpraca na linii Luka Modrić - Real Madryt ma obowiązywać przynajmniej do końca tego sezonu. Przynajmniej, ponieważ Carlo Ancelotti złożył Chorwatowi specjalną propozycję, o czym informuje The Athletic.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Carlo Ancelotti, Luka Modrić

Luka Modrić po sezonie ma opuścić aktualną drużynę

Jednak Real Madryt chce, by Chorwat pozostał w klubie

Ofertę złożył mu Carlo Ancelotti, obecny trener Królewskich

Real może zatrzymać Modricia. Tego chce Ancelotti

Luka Modrić i Real Madryt są związani od 2021 roku. W czerwcu końca dobiegnie 13. sezon reprezentanta Chorwacji w koszulce Królewskich. Zbiegnie się to z wygaśnięciem kontraktu środkowego pomocnika na Santiago Bernabeu. Obowiązuje on do 30 czerwca 2024 roku.

Jednak niewykluczone, że 38-latek wcale nie opuści stolicy Hiszpanii. Zgodnie z doniesieniami The Athletic, które potwierdza Mario Cortegana, Modrić otrzymał propozycję od Carlo Ancelottiego. Włoch chce, by pięciokrotny triumfator Ligi Mistrzów dołączył do jego sztabu szkoleniowego. Oczywiście będzie wiązało się to z odwieszeniem butów na kołek przez zwycięzcę Złotej Piłki.

Czy Modrić przyjmie ofertę trenera Realu? Wydaje się, że Chorwat jeszcze nie myśli o zakończeniu kariery i odrzuci możliwość pracy z Ancelottim. Tym samym odejdzie z Madrytu i poszuka nowego wyzywania.