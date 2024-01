Real Madryt wygrał w niedzielę pierwsze trofeum w 2024 roku. Na temat rywalizacji Królewskich z FC Barceloną wypowiedział się trener Carlo Ancelotti cytowany przez As.com. Włoch wyjaśnił po spotkaniu między innymi to, dlaczego jego zespół jest tak solidny.

fot. Imago / Marca / Angel Rivero Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt wygrał w niedzielę Superpuchar Hiszpanii

Na temat rywalizacji z FC Barceloną, ale nie tylko wypowiedział się trener Los Blancos

Szkoleniowiec stołecznej drużyny, nie ukrywał, że poziom pewności siebie wzrósł w jego zespole

Carlo Ancelotti po El Clasico

Real Madryt pokonał FC Barceloną różnicą trzech goli (4:1) w spotkaniu finałowym turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Nie może dziwić zatem, że trenerowi Los Blancos dopisywał dobry nastrój po zakończeniu meczu.

– Jesteśmy bardzo niebezpieczni, ponieważ jesteśmy mobilni w ataku. Nasze pozycje nie są stałe. Uniemożliwia to przeciwnikowi zorganizowanie skutecznej obrony – przekonywał Carlo Ancelotti cytowany przez As.com.

– Wynik robiący wrażenie, ale sam mecz… Szybko otworzyliśmy rezultat rywalizacji, ale do wyniku 4:1 nic nie było przesądzone. Barcelona dobrze utrzymywała się przy piłce, a my mieliśmy trudności z jej odzyskaniem. Jeśli ktoś sądzi, że było to dla nas łatwe, jest w błędzie – kontynuował Włoch.

– Jesteśmy już pewni siebie, ponieważ mamy bardzo mocny zespół z zawodnikami na wysokim poziomie i dużą motywacją – powiedział trener Realu.

Czytaj więcej: Real zdemolował Barcelonę! Superpuchar Hiszpanii dla Królewskich [WIDEO]