Alonso pod ścianą! Szpital w Madrycie, gwiazdor Realu z kontuzją

Real Madryt ma poważny problem przed meczem z Alaves. Aż dziewięciu zawodników nie zagra w następnym spotkaniu. Jak podaje AS do tego grona dołączył także Kylian Mbappe.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Mbappe z kontuzją kolana. Prawdopodobnie nie zagra w meczu Alaves – Real

Real Madryt nie dość, że znalazł się w poważnym kryzysie, to na dodatek zmaga się z plagą kontuzji. W niedzielę Xabi Alonso i spółka zmierzą się na wyjeździe z Alaves w ramach 16. kolejki La Liga. Na ten moment w spotkaniu nie może zagrać aż dziewięciu zawodników. Żeby tego było mało, do grona piłkarzy, którzy zmagają się z kontuzją dołączył Kylian Mbappe.

Francuz nie zagrał już w ostatnim meczu z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Jak podaje dziennik AS jego występ z Alaves stoi pod dużym znakiem zapytania. Ze względu na uraz kolana napastnik nie trenuje z resztą zespołu, a indywidualnie.

Jeśli doniesienia o kolejnej absencji Mbappe okażą się prawdą, to dla Realu będzie to koszmarna wiadomość. Aktualnie niedostępni do gry są również: David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Eder Militao i Ferland Mendy. Z kolei Endrick, Alvaro Carreras i Fran Garcia również nie mogą wystąpić w starciu z Alaves ze względu na czerwoną kartkę w meczu z Celtą Vigo.

Należy pamiętać, że Xabi Alonso walczy o utrzymanie posady. Ze względu na kiepskie wyniki (dwa zwycięstwa w ośmiu meczach) Hiszpan jest zagrożony zwolnieniem. O przyszłości 44-latka mają zdecydować nadchodzące spotkania.