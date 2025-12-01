Alonso nie jest problemem. Trzech piłkarzy odpowiedzialnych za kryzys Realu

Real Madryt nie wygrał żadnego z trzech ostatnich spotkań w La Liga. Xabi Alonso znalazł się pod sporą presją. Według The Athletic to nie trener jest problemem, a fakt, że Mbappe, Vinicius i Bellingham zaburzają balans drużyny.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Xabi Alonso

Mbappe, Vinicius i Bellingham nie są kompatybilni. Zaburzają balans Realu

Real Madryt po ostatnim meczu stracił fotel lidera, remisując z Gironą (1:1). Jednocześnie był to trzeci podział punktów z rzędu w rozgrywkach ligowych. Wcześniej podopieczni Xabiego Alonso zgubili punkty w rywalizacji z Rayo Vallecano (0:0) i Elche (0:0). Biorąc pod uwagę, że były to spotkania z zespołami środka stawki i dołu tabeli forma Królewskich pozostawia wiele do życzenia.

W hiszpańskich mediach pojawiły się doniesienia, że Alonso może stracić pracę, jeśli nie poprawi sytuacji. Florentino Perez jako jedyną dobrą opcję w takim przypadku rozważa awaryjne zatrudnienie Zinedine’a Zidane’a. Z informacji serwisu The Athletic wynika, że kluczowy może okazać się najbliższy mecz z Athletic Bilbao. W przypadku niepowodzenia w Madrycie może zrobić się gorąco.

Niemniej jednak Mario Cortagena uważa, że to nie Alonso jest największym problemem. Co prawda w klubie panuje podział, a część zawodników nie ma z nim najlepszych relacji, to źródło problemu jest inne. Jego zdaniem Kylian Mbappe, Vinicius Junior i Jude Bellignham nie są kompatybilnie. Dziennikarz uważa, że z nimi w składzie zespół nie ma potrzebnego balansu na boisku.

Na ten moment Real Madryt zajmuje 2. miejsce w tabeli z punktem straty do Barcelony. Następny mecz z Bilbao zagrają w środę (3 grudnia). Później czeka ich rywalizacja z Celtą Vigo (7 grudnia), a także mecz z Manchesterem City w Lidze Mistrzów (10 grudnia).