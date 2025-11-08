Alarm w Barcelonie! Gwiazda kontuzjowana na treningu

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Jules Kounde nie dokończył treningu. Barcelona osłabiona

FC Barcelona po niespodziewanym remisie z Club Brugge w Lidze Mistrzów (3:3) wraca do gry w rozgrywkach ligowych. W niedzielę podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się na wyjeździe z Celtą Vigo. Wiadomo, że Duma Katalonii przystąpi do spotkania w osłabieniu. Do grona zawodników niedostępnych dołączył kolejny ważny piłkarz. W sobotę nie dokończył treningu z resztą zespołu.

Jules Kounde, bo o nim mowa narzekał po ostatnim meczu na pewne dolegliwości. Podczas ostatniego treningu nie dał rady dokończyć zajęć, co potwierdził klub. Jednocześnie Hansi Flick na konferencji prasowej zdradził, że jego występ z Celtą Vigo jest pod znakiem zapytania. „Kounde nie doszedł jeszcze w pełni do siebie i wątpię, że będzie podróżował z nami na mecz” – powiedział trener Barcelony.

To kolejny piłkarz, który nie pomoże Barcelonie w nadchodzącym spotkaniu. Na liście kontuzjowanych wciąż są Gavi, Pedri, Raphinha, Marc-Andre ter Stegen, Andreas Christensen i Joan Garcia. Aktualnie mistrz Hiszpanii po 11. kolejkach zajmuje 2. miejsce ze stratą 5 punktów do Realu Madryt. Z ostatnich pięciu meczów w La Liga drużyna z Katalonii odniosła trzy zwycięstwa i poniosła dwie porażki.