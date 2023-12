IMAGO / Alterphotos Na zdjęciu: Leo Messi (FC Barcelona)

Mason Greenwood może zmienić klub i przenieść się do wyżej notowanej kipy niż Getafe

Anglik jest wypożyczony z Manchesteru United, ale zainteresowanie nim wyrażają drużyny z czołówki La Liga

The Sun twierdzi, że Barcelona ma zaproponować 22-latkowi legendarny numer

Barcelona “gotowa” zaoferować Greenwoodowi koszulkę Messiego

Trzy gole i cztery asysty w 14 meczach La Liga – to dorobek Masona Greenwooda na hiszpańskich boiskach. Jednokrotnemu reprezentantowi Anglii bez wątpienia sprzyja powietrze Półwyspu Iberyjskiego, co przekłada się na wysoko oceniane występy w koszulce Getafe. 22-latek pod okiem Jose Bordalasa spędza roczne wypożyczenie z Manchesteru United.

Niewykluczone, że Greenwood nie wróci do Anglii i będzie kontynuował karierę w La Liga. Coraz częściej pojawiają się doniesienia łączące go z najlepszymi ekipami hiszpańskiej ekstraklasy, takimi jak FC Barcelona i Real Madryt. Macierzysty klub napastnika chętnie usiądzie do rozmów na temat sprzedaży swojego wychowanka – Manchester liczy na solidny zarobek w letnim okienku.

Angielskie media nie próżnują i proponują swoim czytelnikom kolejne pogłoski w kontekście przyszłości Greenwooda. O najbardziej absurdalną pokusiło się The Sun, które przekonuje, że Anglik miałby trafić do stolicy Katalonii i otrzymać koszulkę z numerem… dziesięć. Trudno wyobrazić sobie, by zawodnik, który dopuścił się przemocy wobec własnej partnerki miał zostać “następcą” Lionela Messiego.