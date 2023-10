IMAGO/ Pawel Andrachiewicz / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Drugi mecz pod wodzą Michała Probierza już w niedzielę – Biało-Czerwoni zagrają z Mołdawią

Na konferencji prasowej przed zbliżającym się starciem był obecny Wojciech Szczęsny

33-latek zdradził, który turniej będzie jego ostatnim w reprezentacji

Polska – Mołdawia. Szczęsny komentuje swoją przyszłość w kadrze

Polska już w niedzielę rozegra swój drugi mecz podczas październikowego zgrupowania i tym samym drugi pod wodzą Michała Probierza. Debiut nowego selekcjonera wypadł udanie – wyjazdowe starcie z Wyspami Owczymi zakończyło się zwycięstwem 2:0. Wojciech Szczęsny zachował czyste konto.

Podczas konferencji bramkarz Biało-Czerwonych został zapytany o to, czy czwartkowa wygrana jest “krokiem w kierunku odzyskania zaufania kibiców reprezentacji” i przy okazji zdradził plany dotyczące swojej przyszłości w kadrze:

– Zwycięstwo z Wyspami Owczymi jest bardzo małym krokiem, ale jakimś na pewno. Odpowiem szczerze – w tej chwili nie chcę pracować na zaufanie kibiców, tylko na to, żeby móc pojechać na swoje ostatnie mistrzostwa. Mamy przed sobą dwa mecze i jestem pewny, że wszyscy zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by te dwa spotkania wygrać i w spokoju przygotować się do Mistrzostw Europy. W głębszą analizę nie wchodzę. To na pewno będzie moja ostatnia wielka impreza.