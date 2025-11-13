Urban postawi na debiutanta? „Już wcześniej chciałem go powołać”

Reprezentacja Polski przygotowuje się do meczów z Holandią oraz Maltą. Jan Urban podczas konferencji prasowej był pytany również o ostatnie powołania. Przyznał, że jest pod wrażeniem Filipa Rózgi, czyli jednego z debiutantów.

fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Jan Urban

Rózga zauroczył Urbana. Czeka go debiut?

Reprezentacja Polski w piątek rozegra kluczowy mecz z Holandią. Tego dnia może zapewnić sobie drugie miejsce w grupie i baraże o awans na mistrzostwa świata. Oczywiście pozostaje jeszcze w grze o fotel lidera, ale wyprzedzenie Holendrów w zasadzie graniczy z cudem.

Jan Urban podczas czwartkowej konferencji był pytany o najbliższego rywala, plan na mecz, ale również powody, dla których powołał na zgrupowanie niektórych zawodników. Po raz pierwszy na liście znalazło się nazwisko Filipa Rózgi, który jeszcze do niedawna grał w Ekstraklasie. Tego lata młody skrzydłowy zamienił Cracovię na Sturm Graz, gdzie radzi sobie coraz lepiej. Jego dorobek w nowym klubie to 15 rozegranych meczów i dwie zdobyte bramki.

Urban przyznaje, że już wcześniej myślał o powołaniu Rózgi, ale czekał, aż ten poprawi swoją pozycję w austriackim zespole. Był nim zauroczony już za czasów gry w Cracovii.

– Znam go z Ekstraklasy. Rózga zawsze mi się podobał. To młody chłopak, bardzo dobrze zaawansowany pod względem technicznym. Bardzo dobry charakter do gry w piłkę, zadziorny, ale w tej zadziorności jest dużo elementów piłkarskich. (…) Już wcześniej myślałem o tym powołaniu, ale nie grał w Sturmie Graz. Czekaliśmy na to, by zdobył więcej zaufania w Austrii. Tak zaczęło się dziać i moim zdaniem jest w dobrej dyspozycji, stąd jego powołanie. To chłopak z młodego pokolenia i pewnie zacznie się ich pokazywać więcej – wytłumaczył Urban na konferencji prasowej.