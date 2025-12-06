Holandia, Tunezja i Japonia. Wichniarek tak ocenił wyniki losowania

fot. PressFocus Na zdjęciu: Artur Wichniarek

Artur Wichniarek mówił wprost o wynikach losowania grup na MŚ 2026

Reprezentacja Polski ma przed sobą jeszcze trudną rywalizację w barażach o awans do mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Najpierw na drodze Biało-czerwonych stanie Albania. Później, w przypadku zwycięstwa polska drużyna zmierzy się z lepszym z pary Ukraina-Szwecja. Tymczasem jeśli awansuje na mundial, zagra z Holandią, Tunezją i Japonią. Na temat tych rywali głos zabrał natomiast były reprezentant Polski.

– Myślę, że jesteśmy w stanie powalczyć z Holandią, z Japonią zresztą też. Tunezja to zespół, z którym powinniśmy sobie poradzić. Skoro z grupy wychodzą dwie pierwsze drużyny, a do tego awans uzyskuje osiem najlepszych z trzeciego miejsca, wydaje się, że ta grupa jest idealna – ocenił jednoznacznie Artur Wichniarek w Kanale Sportowym.

Przyszłoroczny mundial zacznie się 11 czerwca i potrwa do 19 lipca. Turniej rozegrany będzie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Obrońcą trofeum jest Argentyna. W trakcie mundialu w Katarze drużyna ta pokonała Francję.

Losowanie fazy zasadniczej mistrzostw świata odbyło się w Waszyngtonie. Główny punkt wydarzenia poprzedziła długa ceremonia, w trakcie której prezydent Stanów Zjednoczonych – Donald Trump, otrzymał Pokojową Nagrodę FIFA z rąk szefa Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – Gianni Infantino.

