Robert Lewandowski ma wrócić do reprezentacji Polski. Czy Jan Urban zwróci mu także kapitańską opaskę? W rozmowie z RMF FM nie składa żadnych deklaracji.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski czy Zieliński – kto będzie kapitanem?

Reprezentacja Polski podczas czerwcowego zgrupowania musiała radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego, który potrzebował odpoczynku po wymagającym sezonie. Był to burzliwy okres w kadrze, bowiem Michał Probierz postanowił odebrać napastnikowi Barcelony kapitańską opaskę, a ten w konsekwencji zrezygnował z gry dla drużyny narodowej.

Kapitańska opaska trafiła do Piotra Zielińskiego, ale ten również nie wystąpił w żadnym z czerwcowych spotkań. Kilka dni po porażce z Finlandią Probierz zrezygnował z pracy selekcjonera, a PZPN na jego następcę powołał Jana Urbana.

We wrześniu Polacy wznowią starania o awans na mistrzostwa świata. Urban musi przede wszystkim zażegnać problem z Lewandowskim. Otwarcie przekazał, że obaj są po rozmowie, a snajper wyraża gotowość do powrotu. Wciąż nie wiadomo jednak, czy znów będzie pełnił funkcję kapitana. Urban musi się nad tym zastanowić, a także skonsultować z niektórymi piłkarzami. Nie wyklucza, że wewnątrz szatni konflikt jest poważniejszy, a powodem rezygnacji Lewandowskiego wcale nie było to, że Probierz odebrał mu opaskę.

– O tym, kto będzie kapitanem pierwszym, drugim i trzecim, chciałbym poinformować przed pierwszym zgrupowaniem. Wydaje mi się, że tutaj nie chodzi tak bardzo o tę opaskę. Robert i tak – moim zdaniem – wie, że ten koniec kariery jest coraz bliżej i wcześniej czy później ktoś będzie musiał go zastąpić. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży.

– Nie wiem, bo nie ze wszystkimi rozmawiałem i nie będę rozmawiał, bo są zawodnicy, którzy są krótko w reprezentacji i decyzje, w których wcale nie muszą uczestniczyć. (…) Ja chcę zdecydować o tym, kto będzie kapitanem – odpowiedział selekcjoner na antenie RMF FM na pytanie o to, czy drużyna chce Lewandowskiego jako kapitana.