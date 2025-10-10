Boniek wskazał najlepszego. Zauroczył go debiutant

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Ziółkowski zauroczył. Boniek wskazał najlepszego w polskiej kadrze

Reprezentacja Polski podczas październikowego zgrupowania zmierzy się z Litwą w eliminacjach do mistrzostw świata. To starcie poprzedził mecz towarzyski z Nową Zelandią, który odbił się w czwartkowy wieczór. Jan Urban postawił w dużej mierze na rezerwowych, sadzając na ławce Roberta Lewandowskiego, Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora czy Jakuba Kamińskiego.

Szansę debiutu od pierwszej minuty otrzymał Jan Ziółkowski, który tego lata zamienił Legię Warszawa na AS Romę. Kibice byli zachwyceni jego występem, choć oczywiście mieli na uwadze, że rywal nie był z najwyższej półki. O młodym obrońcy pochlebnie wypowiedział się też Zbigniew Boniek, który określił go najlepszym polskim piłkarzem w meczu z Nową Zelandią.

„1-0. Teraz będzie 3/4-0 w Kownie! Ps. Piękny gol Zielińskiego i dobry debiut Ziółkowskiego (najlepszy w polskiej drużynie). Spokojnie – napisał Boniek na portalu X.

1-0🇵🇱⚽️ Teraz będzie 3/4-0 w Kownie!Ps. Piękny gol Zielińskiego i dobry debiut Ziółkowskiego ( najlepszy w 🇵🇱 drużynie) …. Spokojnie⚽️👍 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) October 9, 2025

Polacy w pierwszej połowie wyglądali bardzo mizernie i dali się nawet zepchnąć do defensywy przez rywali. Po zmianie stron zabłysnął Zieliński, który po kapitalnej akcji uderzył nie do obrony, dając prowadzenie Biało-Czerwonym. Nowa Zelandia próbowała wyrównać, ale nie była zbyt skuteczna, a w zdobyciu gola przeszkadzała im chociażby właśnie dobra postawa Ziółkowskiego.