IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix Na zdjęciu: Cezary Kulesza

PZPN wciąż znajduje się pod ostrzałem

Polska Związek może mieć kolejne problemy

Według Włodarczyka prześwietlone zostaną umowy PZPN ze sposnorami

Media: umowy PZPN ze sponsorami zostaną wkrótce prześwietlone

Kilka dni temu minister sportu Sławomir Nitras ogłosił, że anulowano decyzję o o przyznaniu dofinansowania dla PZPN na budowę Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej w Otwocku.

Decyzja wzbudziła mnóstwo emocji w ostatnim czasie i była szeroko komentowana przez wielu dziennikarzy oraz ekspertów. W tym miejscu zachęcam także do zapoznania się z materiałem Przemysława Langiera, który w swojej “Przemowie” wziął na tapet czy dom reprezentacji jest potrzebny oraz ile ta decyzja może mieć wspólnego z polityką.

Okazuje się jednak, że to może być początek problemów PZPN. Tomasz Włodarczyk w programie Meczyki.pl “Pogadajmy o piłce” poinformował, że wkrótce mają zostać prześwietlone umowy sponsorskie z Orlenem czy Publiconem.

– Coraz głośniej mówi się, że to dopiero początek i za chwilę zostaną prześwietlane umowy – z Publiconem czy Orlenem. Pytanie, czy nastąpi to wcześniej niż przed barażami, czy jednak rząd poczeka na wynik. Jeśli będzie klęska, to Kulesza będzie miał ciężko. PZPN potrzebuje jakiegoś sukcesu – przyznał Włodarczyk.

