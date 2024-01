Nie ma ostatnio najlepszego czasu Cezary Kulesza, ale teraz to już naprawdę musi mu być przykro. Ministerstwo Sportu i Turystyki anulowało potężną dotację na budowę flagowej inwestycji obecnej kadencji PZPN, przez co ta niemal na pewno nie powstanie. A to jedna z nielicznych rzeczy, która mogła z PZPN kojarzyć się pozytywnie.