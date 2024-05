Michał Probierz powołał do reprezentacji Polski Oliwera Zycha z Puszczy Niepołomice. W rozmowie z portalem Meczyki.pl wyjaśnił, że bramkarz ma duże szanse, aby dotrzeć do pierwszej kadry.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Oliwer Zych powołany do reprezentacji, Probierz w niego wierzy

Michał Probierz w środę kilkanaście minut przed godziną 12 ogłosił listę powołanych zawodników na Mistrzostwa Europy 2024. W 29-osobowej kadrze reprezentacji Polski znalazło się miejsce dla zaskakującego bramkarza. W zgrupowaniu w Warszawie udział weźmie Oliwer Zych z Puszczy Niepołomice. Choć 19-latek na pewno nie pojedzie na Euro, to nominacja do dorosłej reprezentacji jest dla niego ogromnym wyróżnieniem. Golkiper wypożyczony z Aston Villi przed turniejem będzie pomagał drużynie w treningu.

Podczas rozmowy z portalem Meczyki.pl Michał Probierz wytłumaczył, dlaczego zdecydował się postawić akurat na Oliwera Zycha. Zdaniem selekcjonera naszej kadry bramkarz z Ekstraklasy ma największe szanse na to, aby dotrzeć do pierwszej reprezentacji.

– Uważam, że to bramkarz, który ma największe szanse i predyspozycje, aby w przyszłości dojść do pierwszej reprezentacji. Wykorzystaliśmy też jego doświadczenie, jeśli chodzi o mistrzostwa Europy – wytłumaczył Michał Probierz w wywiadzie z kanałem Meczyki.pl.

Oliwer Zych w tym sezonie w barwach Puszczy rozegrał 26 meczów w lidze, w których stracił 35 goli. Natomiast w 7 meczach zachował czyste konto. Na ten moment nie wiadomo czy 19-latek pozostanie w przyszłym sezonie w Puszczy Niepołomice. Póki co, wszystko wskazuje na to, że reprezentant Polski wróci do Aston Villi.