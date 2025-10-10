Kadra Brzęczka wciąż niepokonana! Pietuszewski znowu z golem [WIDEO]

Reprezentacja Polski do lat 21 odniosła trzecie zwycięstwo w eliminacjach Mistrzostw Europy. W piątek wieczorem pokonali w Katowicach rówieśników z Czarnogóry (2:0). Oskar Pietuszewski zdobył kolejną bramkę z orzełkiem na piersi.

Sebastian Sienkiewicz / PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Trzecie zwycięstwo kadry Brzęczka! Pietuszewski z czwartym golem w eliminacjach

Reprezentacja Polski do lat 21 w piątek rozegrała trzeci mecz w ramach eliminacji młodzieżowych Mistrzostw Europy 2027. Naszym rywalem na Arena Katowice była reprezentacja Czarnogóry. Po pierwszych dwóch kolejkach „Biało-Czerwoni” zajmowali 1. miejsce w grupie. Jak przystało na faworytów, poradzili sobie z niżej notowanym rywalem bez większych problemów, wygrywając (2:0).

Worek z bramkami w 4. minucie otworzył Antoni Kozubal. Pomocnik Lecha Poznań otrzymał podanie od Kacpra Urbańskiego i zdecydował się na strzał zza pola karnego. Futbolówka wpadła do siatki tuż przy słupku, dając naszej kadrze jednobramkowe prowadzenie.

Fantastyczne otwarcie Polaków w meczu z Czarnogórą!



4. minuta, Antoni Kozubal i prowadzimy w meczu eliminacji Euro U21!



📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/6fm8KCYBes pic.twitter.com/Al2bSHvEt6 — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 10, 2025

Po nieco ponad kwadransie od pierwszego gola na listę strzelców wpisał się kolejny z zawodników. Tym razem do siatki trafił Oskar Pietuszewski, pokonując bramkarza z bliskiej odległości po podaniu Tomasza Pieńki. Warto dodać, że to już czwarte trafienie utalentowanego piłkarza Jagiellonii Białystok w eliminacjach Mistrzostw Europy.

Trzeci mecz w eliminacjach Euro U21 i… czwarta bramka 👏



Pan Piłkarz. Oskar Pietuszewski 🤌🇵🇱



📲 Oglądaj online mecz Polska – Czarnogóra ▶️ https://t.co/6fm8KCYBes pic.twitter.com/dAv5RpSqR8 — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 10, 2025

W drugiej połowie tempo spotkania wyraźnie spadło. Choć Polska próbowała podwyższyć wynik, to w polu karnym rywali brakowało skuteczności. Groźne akcje miała także Czarnogóra, ale szczególnie w jednym przypadku od straty gola uratował nas Marcel Łubik. Warto odnotować, że od 73. minuty goście grali w dziesiątkę, ponieważ drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę dostał Andrija Bulatović. Wynik meczu nie uległ już zmianie, a młodzieżówka Jerzego Brzęczka mogła cieszyć się z trzeciego zwycięstwa w grupie.

Po zwycięstwie z Czarnogórą podopieczni Jerzego Brzęczka utrzymali fotel lidera grupy E. W trzech meczach „Biało-Czerwoni” zgarnęli komplet dziewięciu punktów. Na 2. miejscu plasuje się reprezentacja Włoch z identyczną liczbą punktów, ale gorszym bilansem bramek. We wtorek (14 października) nasza młodzieżówka rozegra kolejne spotkanie. Tym razem na wyjeździe ze Szwecją.

Polska U21 2:0 Czarnogóra U21 (4′ Kozubal, 23′ Pietuszewski)

Polska wystąpiła w składzie:

Łubik – Krajewski, Matysik, Drapiński, Gurgul – Kowalczyk, Kozubal (71′ Kocaba) – Pietuszewski (63′ Faberski), Urbański (71′ Duda), Pieńko (82′ Kuziemka) – Reguła (63′ Bogacz)