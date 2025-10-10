Kadra Brzęczka wciąż niepokonana! Pietuszewski znowu z golem [WIDEO]

Trzecie zwycięstwo kadry Brzęczka! Pietuszewski z czwartym golem w eliminacjach
Reprezentacja Polski do lat 21 w piątek rozegrała trzeci mecz w ramach eliminacji młodzieżowych Mistrzostw Europy 2027. Naszym rywalem na Arena Katowice była reprezentacja Czarnogóry. Po pierwszych dwóch kolejkach „Biało-Czerwoni” zajmowali 1. miejsce w grupie. Jak przystało na faworytów, poradzili sobie z niżej notowanym rywalem bez większych problemów, wygrywając (2:0).
Worek z bramkami w 4. minucie otworzył Antoni Kozubal. Pomocnik Lecha Poznań otrzymał podanie od Kacpra Urbańskiego i zdecydował się na strzał zza pola karnego. Futbolówka wpadła do siatki tuż przy słupku, dając naszej kadrze jednobramkowe prowadzenie.
Po nieco ponad kwadransie od pierwszego gola na listę strzelców wpisał się kolejny z zawodników. Tym razem do siatki trafił Oskar Pietuszewski, pokonując bramkarza z bliskiej odległości po podaniu Tomasza Pieńki. Warto dodać, że to już czwarte trafienie utalentowanego piłkarza Jagiellonii Białystok w eliminacjach Mistrzostw Europy.
W drugiej połowie tempo spotkania wyraźnie spadło. Choć Polska próbowała podwyższyć wynik, to w polu karnym rywali brakowało skuteczności. Groźne akcje miała także Czarnogóra, ale szczególnie w jednym przypadku od straty gola uratował nas Marcel Łubik. Warto odnotować, że od 73. minuty goście grali w dziesiątkę, ponieważ drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę dostał Andrija Bulatović. Wynik meczu nie uległ już zmianie, a młodzieżówka Jerzego Brzęczka mogła cieszyć się z trzeciego zwycięstwa w grupie.
Po zwycięstwie z Czarnogórą podopieczni Jerzego Brzęczka utrzymali fotel lidera grupy E. W trzech meczach „Biało-Czerwoni” zgarnęli komplet dziewięciu punktów. Na 2. miejscu plasuje się reprezentacja Włoch z identyczną liczbą punktów, ale gorszym bilansem bramek. We wtorek (14 października) nasza młodzieżówka rozegra kolejne spotkanie. Tym razem na wyjeździe ze Szwecją.
Polska U21 2:0 Czarnogóra U21 (4′ Kozubal, 23′ Pietuszewski)
Polska wystąpiła w składzie:
Łubik – Krajewski, Matysik, Drapiński, Gurgul – Kowalczyk, Kozubal (71′ Kocaba) – Pietuszewski (63′ Faberski), Urbański (71′ Duda), Pieńko (82′ Kuziemka) – Reguła (63′ Bogacz)