Michał Probierz stanowczo ws. Lewandowskiego. Apel selekcjonera

Michał Probierz porozmawiał z serwisem Łączy nas piłka

Selekcjoner reprezentacji Polski odniósł się do Roberta Lewandowskiego

Napastnik ostatnio nie błyszczy w FC Barcelonie

Michał Probierz: Nie zgadzam się z krytyką, jaka spływa na Roberta Lewandowskiego

Michał Probierz stanął w obronie Roberta Lewandowskiego podczas rozmowy z serwisem Łączy nas piłka. Selekcjoner reprezentacji Polski apelował o więcej wsparcia dla kapitana i całej drużyny.

– W naszym narodzie brakuje wiary w reprezentację. Widać, że mało kto wierzy, że przejdziemy te baraże. Dlatego ważne jest wsparcie zawodników, nasze wzajemne – mówił.

– Nie zgadzam się też z krytyką, jaka spływa na Roberta Lewandowskiego. Rozumiem, że można byłoby narzekać, gdyby FC Barcelona grała dobrze, a on słabo, ale cały zespół Barcelony gra słabo, a Robertowi bardzo trudno się w tym odnaleźć. Widać, że robi wszystko, aby jak najlepiej wypaść, okazji nie ma jednak dużo, a nawet jak coś sam wypracuje, to ktoś tego nie wykorzysta. Sytuacja klubu mocno go frustruje. Mam wrażenie, że odbiór Roberta przez pryzmat Barcelony jest aż za bardzo negatywny, zmierza to w złym kierunku. Można krytykować, można oceniać, ale czasami trzeba też kogoś wesprzeć – powiedział.