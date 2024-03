Reprezentacja Polski już dzisiaj wieczorem powalczy z Walią o awans na EURO 2024. Zbigniew Boniek w rozmowie z Dariuszem Faronem na łamach portalu WP Sportowe Fakty przyznał, że może to być kluczowe spotkanie dla Roberta Lewandowskiego.

Polacy dzisiaj o godzinie 20:45 zagrają w Cardiff z Walijczykami

Stawką tego pojedynku jest bilet na Mistrzostwa Europy 2024

Zbigniew Boniek uważa, że dzisiejszy mecz będzie ważny dla Roberta Lewandowskiego

Boniek: To może skończyć reprezentacyjną karierę Lewandowskiego

Reprezentacja Polski już dzisiaj (wtorek, 26 marca) o godzinie 20:45 zmierzy się z Walią w spotkaniu finałowym baraży o awans na EURO 2024. Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni w półfinale na Stadionie Narodowym pokonali Estończyków 5:1.

Według Zbigniewa Bońka dzisiejszy mecz będzie bardzo ważny dla Roberta Lewandowskiego. Wiceprezes UEFA udzielił wywiadu Dariuszowi Faronowi na łamach portalu “WP Sportowe Fakty”.

– Dla Lewandowskiego mecz z Walią będzie niesamowicie ważny, bo to spotkanie może skończyć jego karierę reprezentacyjną. Albo wręcz przeciwnie: dać mu ogromną szansę – powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w latach 2012-2021.

– W przypadku porażki trudno przypuszczać, że za dwa, trzy lata Robert będzie miał tę samą determinację, by wygrać coś z kadrą. Natomiast gdyby Polacy ograli Walię, niesamowicie nakręci go to przed Mistrzostwami Europy – dodał.