Lewandowski ocenił współpracę z Urbanem. To się zmieniło

fot. Igor Jakubowski Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Urban plusuje u kadrowiczów. Lewandowski wskazuje, co trzeba poprawić

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana rozegrała już cztery spotkania, a trzy z nich zakończyły się zwycięstwami. Nowy selekcjoner rozpoczął swoją przygodę z kadrą od sensacyjnego remisu na wyjeździe z Holandią. Następnie ograł Finlandię oraz Litwę w eliminacjach do mistrzostw świata, a także towarzysko Nową Zelandię.

Wyniki są po jego stronie, a piłkarze chwalą również dotychczasową współpracę. Urban jest bardzo szczery i przejrzysty w kontakcie, a także założeniach taktycznych. Jego decyzje nie są krzywdzące dla kadrowiczów, o czym świadczą ich wypowiedzi. Robert Lewandowski również docenia pracę nowego trenera, ale dostrzega również elementy, które należy poprawić. Uważa, że teraz będzie więcej czasu, aby pracować nad jakością gry.

– Wiadomo, że muszą się zgadzać wyniki. Te na razie się bronią. Mamy nowe założenia, ale łatwiej je przerzucić na boisko. I tak do tej pory się to działo. Trener jest szczery i klarowny w przydzielaniu zadań, wyraźnie mówi, na co mamy uważać. (…) Teraz jest czas, by zrobić krok do przodu w kulturze gry. Do tej pory nie było czasu, by to trenować, a chciałbym, byśmy nie tylko wygrywali, ale też na boisku wyglądali lepiej, niż w dzisiejszym meczu – wyjaśnił Lewandowski w rozmowie dla TVP Sport.

Jeszcze w czerwcu Lewandowski był w konflikcie z Michałem Probierzem, który odebrał mu kapitańską opaskę. Urban oczyścił atmosferę w szatni, dlatego drużyna znów może skupić się na graniu w piłkę.