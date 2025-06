fot. Dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Lato

Grzegorz Lato o konflikcie Michała Probierza z Robertem Lewandowskim

Michał Probierz ze spokojnego niedzielnego wieczoru zrobił burzliwą noc. Pozbawił opaski kapitańskiej Roberta Lewandowskiego, przydzielając ją Piotrowi Zielińskiemu. Piłkarz broniący barw FC Barcelony szybko w swoich mediach społecznościowych ogłosił, że do czasu jak były trener Cracovii będzie odpowiedzialny za kadrę, to nie będzie występował w koszulce z orzełkiem na piersi. Całą sytuację skomentował były reprezentant kraju.

– To wy, dziennikarze, zrobiliście z niego boga. Ciągle był dla was najlepszy, najlepszy, najlepszy. Sam bardzo mu kibicowałem, ale nie wiem, co się z nim ostatnio dzieje. Swoje zdanie już powiedziałem, kiedy odmówił gry w reprezentacji, bo był zmęczony. Inni nie byli zmęczeni po sezonie. Dziwię się jemu, że nagle stawia ultimatum. Nie wiem, czy to jest prawda, ale przeczytałem w internecie, że zapowiedział, że dopóki Probierz będzie trenerem, to on nie zagra w kadrze. Tego jeszcze w historii polskiej piłki nożnej nie było, żeby zawodnik wybierał sobie trenera, bo jemu tak wygodnie – mówił Grzegorz Lato w rozmowie z Inerią Sport.

– Zawodnicy nie wybierają sobie trenerów. To selekcjoner wybiera sobie zawodników i ich powołuje. Jak nie chciał grać w kadrze, to mógł powiedzieć o tym grzecznie. Zrobiłoby mu się wtedy takie piękne pożegnanie, jak Grosickiemu, bo zasłużył na to. Nie rozumiem, jak można się było tak obrazić. Nie wiem, co się działo w szatni. Nie interesowało mnie to, czy miał poparcie, czy nie. Mógł jednak przyjechać na kadrę i wyjść chociaż na 15 minut, by pożegnać kolegę z reprezentacji. Jestem w szoku, że zawodnik straszy reprezentację, że nie będzie grał. Tej klasy zawodnik powinien zachować umiar – dodał były prezes PZPN.

Lato to 100-krotny reprezentant Polski. W trakcie kariery był królem strzelców mistrzostw świata w 1974 roku. Ponadto z Biało-czerwonymi dwukrotnie zajmował trzecie miejsce na mundialach, kolejno w 1974 i 1982 roku.

