Levis Pitan w wywiadzie dla Przemysława Chlebickiego z TVP Sport wyznał, że wybrał grę dla reprezentacji Polski, choć odezwała się do niego też angielska federacja. Piłkarz akademii Sheffield United obecnie występuje w kadrze do lat 19.

Levis Pitan

Levis Pitan to utalentowany zawodnik akademii Sheffield United

Matka urodzonego i wychowanego w Anglii stopera pochodzi z Polski

Dlatego 18-latek zdecydował się na występy dla Biało-Czerwonych

Levis Pitan odmówił Anglikom. “Kocham Polskę”

Levis Pitan aktualnie występuje w reprezentacji Polski do lat 19. Jak jednak ujawnił sam piłkarz, angielska federacja również się z nim kontaktowała. Decyzja środkowego obrońcy Sheffield United była jednak bardzo jasna – chce on grać w koszulce z orzełkiem na piersi.

– Moja mama pochodzi z Polski i uczyła mnie języka, od kiedy byłem dzieckiem. Chociaż chodziłem do anglojęzycznej szkoły i na co dzień porozumiewałem się najczęściej po angielsku, chciałem mówić dobrze po polsku. Jako kilkuletni chłopak może miałem problemy z polskim, ale z czasem używanie języka było dla mnie coraz łatwiejsze. Teraz, gdy gram dla Polski, bardzo mi się to przydaje – powiedział Levis Pitan w rozmowie z Przemysławem Chlebickim na łamach “TVP Sport”.

– Jestem związany z Polską i cieszę się, że Polacy odezwali się pierwsi. Już gdy grałem w reprezentacji U-18, odezwała się do mnie Anglia. Ale wybrałem polską kadrę, byłem już na zgrupowaniach kadry, spodobało mi się. Mam też rodzinę w kraju. Kocham Polskę – dodał zawodnik Sheffield United.