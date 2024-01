IMAGO / Adam Starszynski / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Grzegorz Lato słynie z krytycznych opinii

Tym razem były prezes PZPN uderzył w reprezentację Polski

Oberwało się także Robertowi Lewandowskiemu

“Zaproponować choćby i małe piwo”

Zakończony 2023 rok nie był dla reprezentacji Polski zbyt łaskawy. W eliminacjach nasza kadra rozczarowała na całej linii, wystarczy bowiem tylko przypomnieć porażkę z Mołdawią lub Albanią. Oznacza to, że o kwalifikację na Euro 2024 będziemy musieli wywalczyć w barażach. Poza tym w ogniu krytyki znalazł się również Robert Lewandowski. Mówi teraz o tym Grzegorz Lato w rozmowie z “Przeglądem Sportowym i Onetem”.

– Usłyszałem kiedyś, że Lewandowski serdecznie zaprasza wszystkich młodych piłkarzy podczas zgrupowania na rozmowę do siebie. Mówi, że drzwi do jego pokoju są zawsze otwarte. Na pewno nie tak powinno to działać. To on powinien wychodzić do mniej doświadczonych piłkarzy, a nie czekać, aż się do niego zgłoszą. W reprezentacji trzeba być otwartym na młodych ludzi, zaproponować im wspólną kawę, a choćby i małe piwo – powiedział były prezes PZPN.

– My nie mamy reprezentacji, powiedzmy sobie uczciwie. To znaczy mamy, żeby mnie nikt nie łapał za słowa, ale to bardziej grupa piłkarzy o całkiem niezłych umiejętnościach, którzy nie potrafią tego przenieść na zespół jako jeden organizm – dodał.

