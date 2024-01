Reprezentacja Polski wkrótce powalczy o awans na Euro 2024. Pierwszym barażowym rywalem Biało-czerwonych będzie Estonia. Tymczasem zagadką jest skład defensywy ekipy Michała Probierza. Były reprezentant Polski w rozmowie z Super Expressem dał do zrozumienia, że liczy na powrót do kadry doświadczonego defensora.

fot. Imago / Krzysztof Porębski / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Marcin Baszczyński

Selekcjoner reprezentacji Polski ma przed sobą wyzwanie związane z wywalczeniem awansu na Euro 2024

Na kogo postawi Michał Probierz w defensywie? Swoich kandydatów wskazał Marcin Baszczyński

Ekspert piłkarski i były reprezentant Polski zasugerował nieszablonowe rozwiązanie

Marcin Baszczyński o kandydatach do gry w reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w marcu rozegra kluczowy mecz z Estonią, który może dać Biało-czerwonym szanse na udział w najważniejszej piłkarskiej imprezie roku. Tymczasem wielu kibiców reprezentacji Polski zastanawia się, kto może zagrać w obronie. Ciekawą wypowiedzią w sprawie podzielił się były reprezentant kraju, a dzisiaj ekspert CANAL+ Sport.

– Nikt nie przetestował choćby Jakuba Czerwińskiego. A proszę spojrzeć, w jaki sposób ustawił on Ariela Mosóra i nauczył go współpracy. Piast ma dziś wielką siłę w defensywie, i jest powtarzalny: to nie jest pierwszy tak dobry sezon gliwickiej obrony – mówił Marcin Baszczyński w rozmowie z Super Expressem.

– Z wielką ciekawością czekam też na powrót Bartosza Łobuza Salamona, kolejnego ligowca godnego powołania – uzupełnił ekspert piłkarski.

Biało-czerwoni z Estonią zmierzą się 21 marca na PGE Narodowym. Spotkanie zaplanowane jest na 20:45.

Czytaj więcej: Przełamanie Lewandowskiego. Czwartoligowiec sprawił Barcelonie problemy