IMAGO / Ulmer Na zdjęciu: Grosicki, Lewandowski, Zieliński i Bednarek

Reprezentacja Polski w piątek zagra decydujący mecz eliminacji Euro 2024

Biało-czerwoni potrzebują wygranej z Czechami

Przed tym spotkaniem wypowiedział się Jacek Krzynówek

Jacek Krzynówek bezlitośnie o kadencji Fernando Santosa

W piątek (17 listopada) reprezentacja Polski zagra z Czechami w ostatnim meczu eliminacji do Euro 2024. Biało-czerwoni potrzebują zwycięstwa i korzystnych rezultatów w pozostałych spotkaniach, aby wywalczyć bezpośredni awans na turniej.

Przed piątkowym meczem z portalem Meczyki.pl porozmawiał Jacek Krzynówek. 96-krotny reprezentant Polski bezlitośnie wypowiedział się o kadencji Fernando Santosa.

– Ostatnie mecze pokazały, że po zatrudnieniu Fernando Santosa dziesięć miesięcy zostało straconych. Można powiedzieć, że się cofnęliśmy. Boisko pokazało, że tamtej drużyny – przy całej otoczce tego, co wydarzyło się na i po mistrzostwach świata, chociaż minął już prawie rok – nie stać na nic więcej – ocenił Krzynówek.

– On [Fernando Santos] odpowiadał za to, co się działo w reprezentacji. Oczywiście zawodnicy są na boisku, ale czasami potrzebują kogoś z ławki, kto im pomoże. Tymczasem to wyglądało jak dwie komórki, które podążają w inne strony. Co innego ławka, co innego mecz. Nie tak to powinno wyglądać – stwierdził.

