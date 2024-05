Robert Lewandowski został nominowany do nagrody dla najlepszego piłkarza sezonu w La Liga. W gronie kandydatów do prestiżowego wyróżnienia znalazł się również m.in. Jude Bellingham.

Lewandowski nominowany do nagrody piłkarza roku w La Liga

Robert Lewandowski ponownie został wyróżniony za występy na hiszpańskich boiskach. Napastnik FC Barcelony, choć nie imponował w bieżących rozgrywkach taką formą jak w poprzednim sezonie, to może liczyć na prestiżowe wyróżnienie. Komisja ligi w środę ujawniła listę nominowanych zawodników do poszczególnych nagród na zakończenie sezonu La Liga. Reprezentant Polski znalazł się w gronie kandydatów do zwycięstwa statuetki dla najlepszego piłkarza roku.

35-letni napastnik znalazł uznanie w oczach władz ligi zapewne dzięki rosnącej formie w drugiej części kampanii. Polak po zdobyciu hat-tricka w meczu z Valencią na poważnie włączył się do walki o tytuł króla strzelców. Aktualnie na swoim koncie ma 17 bramek, w 32 meczach. Do lidera klasyfikacji Artema Dovbyka traci trzy gole.

Poza Lewandowskim w gronie nominowanych znaleźli się tacy piłkarze jak: Jude Bellingham, Vinicius Junior, Antoine Griezmann, Isco czy Artem Dovbyk. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 28 maja w Cala di Volpe na Sardynii. Uroczystość będzie połączona z wydarzeniem KAFD Globe Soccer Awards.

Pełna lista zawodników nominowanych do nagrody piłkarza roku La Liga:

Jude Bellingham (Real Madryt) Takefusa Kubo (Real Sociedad), Antoine Griezmann (Atletico Madryt), Artem Dovbyk (Girona), Kirian Rodriguez (UD Las Palmas), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Vinicius Jr (Real Madryt), Isco (Real Betis), Aleix Garcia (Girona) oraz Alexander Sorloth (Villarreal)