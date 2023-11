fot. PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Lato

Grzegorz Lato nie kryje rozczarowania reprezentacją Polski

Większą winą za słaby okres obarcza zawodników

W rozmowie z TVP Sport ostro ocenił niektóre zachowania piłkarzy

Grzegorz Lato nie znosi takiego zachowania reprezentantów Polski

Grzegorz Lato to były znakomity piłkarz, który z reprezentacją Polski zdobył dwa brązowe medale mistrzostw świata. Po karierze sportowej został działaczem, w latach 2008-2012 pełnił funkcję prezesa PZPN. Od kilku lat aktywnie udziela się w mediach, komentując bieżące sprawy wokół drużyny Biało-czerwonych. W niedawnej rozmowie z TVP Sport ostro wypowiedział się o aktualnych kadrowiczach.

– Odnoszę wrażenie, że dzisiaj piłkarze przyjeżdżają na kadrę tylko po to, żeby zaliczyć występ i wracać do klubów. Nie wiem, czy jest tam miejsce na jakieś nawiązywanie relacji, rozmowy, koleżeństwo. Czasami widzę, jak nasi niektórzy kadrowicze wychodzą z autokaru, ze słuchawkami na uszach i mijają dzieciaki czekające na autograf. Wygląda to komicznie – ocenił Lato.

– Niestety często odnoszę wrażenie, że idzie wielki pan reprezentant. Tylko wtedy trzeba postawić pytanie: co on z tą reprezentacją wygrał? Mistrzostwo innego kraju czy puchar zdobyty z zagraniczną drużyną nie jest sukcesem polskiej piłki – skomentował król strzelców MŚ 1974.

