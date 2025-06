Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zrezygnował z gry w reprezentacji Polski

Robert Lewandowski nie jest już kapitanem reprezentacji Polski. Michał Probierz zdecydował się na zmianę i od niedzieli został nim Piotr Zieliński. Po tym wszystkim napastnik Barcelony zdecydował się na zrezygnowanie z gry w kadrze, co wywołało burzę w mediach i jest szeroko komentowane. Kolejnym, który zabrał głos w tej sprawie jest Tomasz Hajto.

– Jeżeli selekcjonerowi nie pasuje kapitan to ma prawo go zmienić. To nie jest od razu powód do tego, by mówić to ja nie gram. Michał Probierz go nie wyrzucił. On stwierdził, że chce mieć kapitana, który zawsze przyjeżdża. Nie wszyscy trenerzy mają dobry kontakt z piłkarzami, ale piłkarz nie gra dla trenera. Nie zapominajmy w tym wszystkim, że Probierz dopóki jest selekcjonerem odpowiada za wyniki kadry. I będę tu przypominał słowa Modricia i Ronaldo, że reprezentacja jest najważniejsza. Nie ma piłkarza ważniejszego niż reprezentacja – powiedział Tomasz Hajto.

Zdaniem „Przeglądu Sportowego Onet” decyzja Michała Probierza miała spotkać się z oklaskami wśród kadrowiczów. Wokół kadry jest obecnie bardzo gorąco, a przypomnijmy, że już we wtorek, 10 czerwca, Biało-czerwoni zagrają jeden z najważniejszych meczów eliminacji mistrzostw świata. Ich rywalem będą Finowie, czyli bezpośredni rywal w walce o awans na mundial.