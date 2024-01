Piotr Zieliński prawdopodobnie po sezonie zakończy swoją przygodę z SSC Napoli. Zwiastować to może brak decyzji w sprawie przedłużenia kontraktu, wygasającego z końcem sezonu. Tymczasem ciekawą opinią w Prawdziwe Futbolu na temat reprezentanta Polski podzielił się Tomasz Hajto w dialogu z Romanem Kołtoniem.

fot. Imago / Łukasz Grochala / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Reprezentację Polski w 2024 roku czekają bardzo ważne spotkania

Wielu spodziewa się tego, że w końcu liderem Biało-czerwonych stanie się Piotr Zieliński

Tomasz Hajto bez hamulców wypowiedział się na temat pomocnika SSC Napoli w Prawdzie Futbolu

Zieliński według Hajty nie będzie już liderem kadry

Piotr Zieliński ma za sobą bardzo udany sezon 2022/2023. Wygrał w nim przede wszystkim mistrzostwo Serie A, notując kilka trafień i asyst. Reprezentant Polski miał jednocześnie swój wkład w mistrzowski tytuł Partenopei.

Ostatnio nie brakuje natomiast spekulacji na temat doświadczonego pomocnika. Włoskie media przekonują, że nowym pracodawcą Zielińskiego latem stanie się Inter Mediolan. Chociaż nie brakuje doniesień, że także Juventus jest chętny na transfer z udziałem piłkarza. Stara Dama ma doświadczenie w pozyskiwaniu polskich graczy, mając już dzisiaj w swoich szeregach Wojciecha Szczęsnego czy Arkadiusza Milika.

Tymczasem w Prawdzie Futbolu na temat pomocnika reprezentacji Polski ciekawą opinią podzielił się Tomasz Hajto. – Akceptuję jego decyzje. Niech sobie idzie grać, gdzie chce. Przez wiele lat gra we Włoszech na bardzo dobrym poziomie. Jest solidnym zawodnikiem. Miły uśmiechnięty chłopak z mega słabym mentalem do tego, aby być liderem. Pogodziłem się już z tym w nowym roku. Niech gra jak najlepiej – mówił szczery do bólu były reprezentant Polski.

– Nigdy nie będzie już liderem reprezentacji Polski. Niech natomiast będzie jednym z liderów, ale nie tym jednym jedynym. Jest bardzo ważnym zawodnikiem, ale nigdy nie będzie tym, który wyjdzie do przodu i powie: “Biorę to na siebie” albo w trudnym momencie weźmie grę na siebie i zdobędzie trzy bramki, to jest więcej niż pewne – uzupełnił Hajto.

Zieliński to 86-krotny reprezentant Polski. W drużynie narodowej strzelił 10 goli. Debiut w kadrze zaliczył w czerwcu 2013 roku.

