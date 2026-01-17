Grosicki i Lewandowski już pogodzeni. „Odbyliśmy męską rozmowę”

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Grosicki postawił na rozmowę. Z Lewandowskim wszystko sobie wyjaśnił

Kamil Grosicki w czerwcu 2025 roku miał oficjalne pożegnanie z reprezentacją Polski, choć po zatrudnieniu Jana Urbana do niej wrócił. Przy okazji meczu towarzyskiego z Mołdawią do drużyny dołączył Robert Lewandowski, który wówczas opuścił zgrupowanie z powodu kontuzji. Był to trudny okres dla Biało-Czerwonych, funkcjonujących w dużym konflikcie. Przed spotkaniem z Finlandią Michał Probierz postanowił odebrać Lewandowskiemu kapitańską, w konsekwencji rezygnując z pracy selekcjonera.

W tamtym czasie wiele mówiło się o problemach na linii Grosicki – Lewandowski. Skrzydłowy Pogoni Szczecin miał źle zareagować na zachowanie napastnika, uważając, że jego przyjazd na zgrupowanie miał wyłącznie charakter PR-owy.

Po kilku miesiącach Grosicki wraca pamięcią do tego zdarzenia. Przyznaje, że potrzebował szczerej rozmowy z Lewandowskim, ale obaj panowie już sobie wszystko wyjaśnili.

– Miałem wtedy swoje pożegnanie, chociaż do reprezentacji ostatecznie wróciłem. (…) Koniec końców Robert zrobił wtedy niespodziankę i przyjechał. Wyjaśniliśmy to sobie z Robertem. Wiadomo, że to dla niego też był gorszy czas z powodu sytuacji z opaską, z tym wszystkim.

– Odbyliśmy z Robertem męską rozmowę, jesteśmy kumplami od kilkunastu lat. Ja jestem szczery. Jak mam coś do kogoś, to idę i rozmawiam. Czułem, że potrzebuję rozmowy z takim Robertem, podszedłem i powiedziałem, że musimy pogadać. Taka szczera rozmowa jest najważniejsza. W życiu chodzi o to, aby być szczerym. Cieszę się, że dalej jestem w reprezentacji. Z Robertem jesteśmy z jednego rocznika i jakiś cel jeszcze wspólnie możemy osiągnąć – ujawnił skrzydłowy w wywiadzie na kanale „Meczyki”.