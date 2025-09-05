Maximilian Oyedele nie notuje najlepszego okresu w swojej karierze. Reprezentant Polski nie może liczyć na regularną grę w nowym klubie. Na dodatek opuści dwa ważne spotkania.

Oyedele na chwilowym zakręcie

W letnim okienku transferowym Maximilian Oyedele zmienił klubowe barwy. Defensywny pomocnik za sześć milionów euro przeniósł się do Ligue 1 – jego nowym pracodawcą został RC Strasbourg. Dorobek 20-latka w koszulce ekipy z Alzacji to zaledwie… jedno spotkanie i 31 minut spędzonych na murawie. Wychowanek Manchesteru United pojawił się na boisku w drugiej połowie starcia z Broendby w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.

Czy Oyedele żałuje rozstania z Legią Warszawa? Zdecydowanie zbyt wcześnie na wydawanie opinii. Jednak ostatni okres w karierze reprezentanta Polski trudno uznać za nadzwyczajnie udany. Na dodatek zabraknie go w dwóch spotkaniach kadry do lat 21 – z Macedonią Północną i Armenią. Oficjalny komunikat informuje o kontuzji.

Maxi Oyedele nie zagra z Macedonią Północną i Armenią. 👉 https://t.co/Lnz5Rrndnt pic.twitter.com/oWozxQyBjU — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 4, 2025

– Maxiemu odnowił się uraz, z którym boryka się od dłuższego czasu. Nie chcemy narażać jego zdrowia. Podczas meczu z Macedonią Północną będzie nas wspierał z trybun, a w sobotę wyjedzie ze zgrupowania. To dla nas bardzo ważny zawodnik i liczymy, że zdrowy pomoże drużynie w październiku – powiedział selekcjoner Jerzy Brzęczek, cytowany przez portal „Łączy na piłka”.