Brzęczek ostrzega. To usłyszeli piłkarze młodzieżówki po triumfie ze Szwecją

Wchodzimy teraz w najtrudniejszy moment – ostrzega Brzęczek
Reprezentacja Polski do lat 21 po czterech meczach w eliminacjach Mistrzostw Europy 2027 zajmuje 1. miejsce w grupie. Biało-Czerwoni nie przegrali jeszcze ani jednego meczu pod wodzą Jerzego Brzęczka. We wtorek (14 listopada) podczas wyjazdowego starcia ze Szwecją odnieśli spektakularne zwycięstwo, wygrywając aż (6:0). W dotychczasowych meczach zdobyli aż 15 goli, nie tracąc ani jednego.
Na kanale Łączy Nas Piłka pojawiły się kulisy wtorkowego meczu ze Szwecją. W szatni oprócz gratulacji dla piłkarzy pojawiły się również słowa ostrzegawcze. Jerzy Brzęczek powiedział swoim piłkarzom, że listopadowe zgrupowanie będzie najtrudniejszym momentem.
– Już teraz mówię Wam jedną rzecz. Sami czujecie, do czego jesteście zdolni. Tylko z mojego doświadczenia: wchodzimy teraz w najtrudniejszy moment. To, co się będzie działo w listopadzie – wszyscy będą pisać, jacy jesteśmy wspaniali, Wy, jacy jesteście wspaniali. I to jest najtrudniejszy moment, wierzcie mi. Ale oczywiście, panowie… musimy się cieszyć! – mówił w szatni Jerzy Brzęczek.
W listopadzie reprezentacja Polski do lat 21 rozegra kolejne dwa mecze w ramach eliminacji Mistrzostw Europy 2027. Najpierw na stadionie w Szczecinie zmierzą się z bezpośrednim rywalem w walce o awans – reprezentacją Włoch. Kilka dni później zagrają na wyjeździe z Macedonią. Bilet na turniej wywalczy zwycięzca grupy, zaś 2. miejsce gwarantuje grę w barażach bądź awans na podstawie dodatkowej tabeli zespołów z 2. miejsc.