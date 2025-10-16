Brzęczek ostrzega. To usłyszeli piłkarze młodzieżówki po triumfie ze Szwecją

08:46, 16. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Łączy Nas Piłka

Reprezentacja Polski do lat 21 odniosła spektakularne zwycięstwo ze Szwecją (6:0). Po meczu Jerzy Brzęczek ostrzegł swoich zawodników, że przed nimi najtrudniejszy moment, ponieważ przy okazji następnych spotkań wokół zespołu będzie dużo medialnego szumu.

Jerzy Brzęczek
Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Wchodzimy teraz w najtrudniejszy moment – ostrzega Brzęczek

Reprezentacja Polski do lat 21 po czterech meczach w eliminacjach Mistrzostw Europy 2027 zajmuje 1. miejsce w grupie. Biało-Czerwoni nie przegrali jeszcze ani jednego meczu pod wodzą Jerzego Brzęczka. We wtorek (14 listopada) podczas wyjazdowego starcia ze Szwecją odnieśli spektakularne zwycięstwo, wygrywając aż (6:0). W dotychczasowych meczach zdobyli aż 15 goli, nie tracąc ani jednego.

Na kanale Łączy Nas Piłka pojawiły się kulisy wtorkowego meczu ze Szwecją. W szatni oprócz gratulacji dla piłkarzy pojawiły się również słowa ostrzegawcze. Jerzy Brzęczek powiedział swoim piłkarzom, że listopadowe zgrupowanie będzie najtrudniejszym momentem.

Już teraz mówię Wam jedną rzecz. Sami czujecie, do czego jesteście zdolni. Tylko z mojego doświadczenia: wchodzimy teraz w najtrudniejszy moment. To, co się będzie działo w listopadzie – wszyscy będą pisać, jacy jesteśmy wspaniali, Wy, jacy jesteście wspaniali. I to jest najtrudniejszy moment, wierzcie mi. Ale oczywiście, panowie… musimy się cieszyć! – mówił w szatni Jerzy Brzęczek.

W listopadzie reprezentacja Polski do lat 21 rozegra kolejne dwa mecze w ramach eliminacji Mistrzostw Europy 2027. Najpierw na stadionie w Szczecinie zmierzą się z bezpośrednim rywalem w walce o awans – reprezentacją Włoch. Kilka dni później zagrają na wyjeździe z Macedonią. Bilet na turniej wywalczy zwycięzca grupy, zaś 2. miejsce gwarantuje grę w barażach bądź awans na podstawie dodatkowej tabeli zespołów z 2. miejsc.

