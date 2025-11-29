Brzęczek mówi o relacjach z Lewandowskim. Wrócił do starych czasów

Jerzy Brzęczek przed Euro 2020 został zwolniony przez Zbigniewa Bońka, choć wpływ na to miała mieć także słynna "wypowiedź" Roberta Lewandowskiego. Teraz selekcjoner U21 w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą powiedział o swoich relacjach z napastnikiem.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Brzęczek odkrył prawdę o relacjach z Lewandowskim

Reprezentacja Polski przez ostatnie lata nie miała większego szczęścia do selekcjonerów. Przede wszystkim chodzi bowiem o fakt, że od zwolnienia Jerzego Brzęczka, nasz zespół narodowy prowadziło czterech trenerów, a obecny, Jan Urban, jest piąty. Dziś, po kilku już latach od momentu, w którym Zbigniew Boniek postanowił rozstać się z Brzęczkiem, ten osiąga bardzo dobre wyniki z kadrą młodzieżową, a wielu wprost pisze o tym, że wówczas selekcjoner został „oszukany”, czy też „niesprawiedliwie potraktowany”.

Wówczas z pewnością wpływ na odejście, czy też zwolnienie Brzęczka z reprezentacji Polski miały wpływ słynne sekundy milczenia Roberta Lewandowskiego, który został uznany powszechnie za tego, który w pewien sposób „zwolnił Brzęczka”. Dziś po latach selekcjoner wrócił w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą do swoich relacji z gwiazdorem FC Barcelony i kapitanem Biało-Czerwonych. Powiedział bardzo szczerze także o relacjach z przeszłości.

– Reprezentacja zawsze będzie ponad piłkarzem i ponad selekcjonerem. To jest nasze dobro narodowe […]. Powiem szczerze, z Robertem rozmawiałem parokrotnie. Nikt nie zna naszej historii. Kiedy mnie się nawet nie śniło, że zostanę selekcjonerem, a Robert był na początkowym etapie swojej kariery i myślę, że gdy nie wyobrażał sobie, że tyle osiągnie, to byliśmy na wspólnych imprezach, czy weselu – powiedział Jerzy Brzęczek w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą na jego kanale w serwisie „YouTube”.

Zobacz także: Sukiennicki może odejść z Wisły już zimą! Znamy kierunek [NASZ NEWS]