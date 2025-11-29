Brzęczek mówi o relacjach z Lewandowskim. Wrócił do starych czasów

16:05, 29. listopada 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Ćwiąkała, YT

Jerzy Brzęczek przed Euro 2020 został zwolniony przez Zbigniewa Bońka, choć wpływ na to miała mieć także słynna "wypowiedź" Roberta Lewandowskiego. Teraz selekcjoner U21 w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą powiedział o swoich relacjach z napastnikiem.

Jerzy Brzęczek
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Brzęczek odkrył prawdę o relacjach z Lewandowskim

Reprezentacja Polski przez ostatnie lata nie miała większego szczęścia do selekcjonerów. Przede wszystkim chodzi bowiem o fakt, że od zwolnienia Jerzego Brzęczka, nasz zespół narodowy prowadziło czterech trenerów, a obecny, Jan Urban, jest piąty. Dziś, po kilku już latach od momentu, w którym Zbigniew Boniek postanowił rozstać się z Brzęczkiem, ten osiąga bardzo dobre wyniki z kadrą młodzieżową, a wielu wprost pisze o tym, że wówczas selekcjoner został „oszukany”, czy też „niesprawiedliwie potraktowany”.

Wówczas z pewnością wpływ na odejście, czy też zwolnienie Brzęczka z reprezentacji Polski miały wpływ słynne sekundy milczenia Roberta Lewandowskiego, który został uznany powszechnie za tego, który w pewien sposób „zwolnił Brzęczka”. Dziś po latach selekcjoner wrócił w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą do swoich relacji z gwiazdorem FC Barcelony i kapitanem Biało-Czerwonych. Powiedział bardzo szczerze także o relacjach z przeszłości.

POLECAMY TAKŻE

Robert Lewandowski
Barcelona zmieniła zdanie. Lewandowski zostanie, ale pod jednym warunkiem
Robert Lewandowski
Joan Laporta podjął sensacyjną decyzję ws. przyszłości Lewandowskiego
Luka Modrić
Modrić może być decydujący ws. transferu polskiej gwiazdy!

Reprezentacja zawsze będzie ponad piłkarzem i ponad selekcjonerem. To jest nasze dobro narodowe […]. Powiem szczerze, z Robertem rozmawiałem parokrotnie. Nikt nie zna naszej historii. Kiedy mnie się nawet nie śniło, że zostanę selekcjonerem, a Robert był na początkowym etapie swojej kariery i myślę, że gdy nie wyobrażał sobie, że tyle osiągnie, to byliśmy na wspólnych imprezach, czy weselu – powiedział Jerzy Brzęczek w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą na jego kanale w serwisie „YouTube”.

Zobacz także: Sukiennicki może odejść z Wisły już zimą! Znamy kierunek [NASZ NEWS]