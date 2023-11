Zbigniew Boniek odniósł się w mediach społecznościowych do afery z udziałem czterech zawodników reprezentacji Polski U 17, którzy zostali odesłani do domu w związku ze złamaniem regulaminu.

Reprezentacja Polsku U17 przygotowuje się do mundialu w Indonezji

Czterech kadrowiczów zostało odesłanych do domu za złamanie regulaminu

Do afery odniósł się Zbigniew Boniek

Boniek komentuje skandal z udziałem czterech reprezentantów Polski U17

W poniedziałek PZPN wydał specjalne oświadczenie, w którym poinformował, że Oskar Tomczyk, Filip Wolski (obaj Lech Poznań), Jan Łabędzki (ŁKS) oraz Filip Rózga (Cracovia) zostali odesłani do domu ze zgrupowania reprezentacji Polski U17. Zespół przygotowuje się obecnie w Indonezji do nadchodzących mistrzostw świata. Jak donosi Dawid Dobrasz z Meczyki.pl złamaniem regulaminu było spożywanie alkoholu.

Lech Poznań, ŁKS i Cracovia już odniosły się do tej sytuacji wydając specjalne oświadczenia, w których zapowiedziano wyciągnięcie konsekwencji wobec swoich zawodników. Do sprawy odniósł się również Cezary Kulesza przyznając, że nie ma innej możliwości niż kara dyscyplinarna.

W mediach społecznościowych aferę w młodzieżowej reprezentacji Polski postanowił skomentować też Zbigniew Boniek podkreślając, że to dobra decyzja. – 4 piłkarzy wraca do kraju. Dobra decyzja PZPN. Ale jak pomyśle o rodzicach, dziadkach tych chłopaków, to chce mi się płakać. Tak niszczyć sobie marzenia… – napisał na portalu X.

4 piłkarzy wraca do kraju. Dobra decyzja PZPN. Ale jak pomyśle o rodzicach, dziadkach tych chłopaków, to chce mi się płakać. Tak niszczyć sobie marzenia….🥲🥲 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) November 6, 2023

