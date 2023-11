PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Cezary Kulesza odniósł się na temat afery alkoholowej w reprezentacji do lat 17

Zapowiada, że będzie kara dyscyplinarna

Czterech piłkarzy kadry młodzieżowej wraca do Polski

Cezary Kulesza stawia sprawę jasno

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowił zabrać głos odnośnie do afery alkoholowej w reprezentacji Polski do lat 17. Oto co miał do powiedzenia sternik PZPN-u.

– Jestem po wielu rozmowach w tej sprawie. Nie ma zgody na takie zachowania. Nie ma innej możliwości jak kara dyscyplinarna. Pozostawienie tego bez konsekwencji byłoby nieuczciwe wobec innych – powiedział.

Dla przypomnienia czterech piłkarzy naszej młodzieżówki Oskar Tomczyk, Filip Wolski, Filip Rózga i Jan Łabędzki zostali wyrzuceni ze zgrupowania reprezentacji z powodów dyscyplinarnych. Swoje oświadczenia dotyczące obecnej sytuacji wystosowały również kluby zainteresowanych piłkarzy.

