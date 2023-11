IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Juventus po ciężkim boju wygrał z Fiorentiną 1:0

Szczęsny zachował szóste czyste konto z rzędu

Polski bramkarz w humorystycznym tonie skomentował mecz

Szczęsny zażartował po meczu Fiorentina – Juventus

Juventus pokonał w niedzielę Fiorentinę 1:0. Bianconeri zagrali jednak bardzo defensywie oddając jedynie trzy celne strzały w meczu podczas, gdy ich rywal wykreował aż 25 sytuacji podbramkowych.

– Cieszymy się ze zwycięstwa, ale jest za wcześnie, aby patrzeć na tabelę. Radzimy sobie dobrze i odnotowaliśmy kilka dobrych wyników. Wygraliśmy trudne mecze w Mediolanie i Florencji. Mam nadzieję, że nie stracimy 10 punktów jak w zeszłym sezonie, a to już krok naprzód – powiedział Szczęsny.

– Jesteśmy w lepszej sytuacji niż w zeszłym sezonie, ale szczerze mówiąc, nawet nie wiem, ile mamy punktów. Musimy iść krok po kroku i przygotować się na kolejny mecz z Cagliari. W drużynie jest wielu młodych zawodników, panuje miła atmosfera. Nikt nie czuje się ważniejszy od innych, a wielu graczy ma pole do poprawy. Jedność zespołu jest kluczowa. Mieliśmy dzisiaj trudne momenty. Trwały one tak przez około 89 minut, ale jesteśmy szczęśliwi, ponieważ we Florencji nigdy nie jest łatwo wygrać – podsumował bramkarz Juventusu.

Wojciech Szczęsny od sześciu meczów pozostaje niepokonany na boiskach Serie A. Polski bramkarz notuje serię 540 minut bez straty gola.

