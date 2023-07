Źródło: The Athletic

IMAGO / Xinhua Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi nie zdecydował się na powrót do FC Barcelony

Argentyńczyk będzie reprezentował barwy Interu Miami

Teraz o kulisach transferu opowiedział właściciel klubu z MLS

Trzy lata trwały negocjacje Interu Miami z Messim

Lionel Messi przez wiele tygodni był łączony z powrotem do FC Barcelony, jednak w tym samym czasie pojawiały się doniesienia, że Argentyńczyk może wylądować w MLS. Ostatecznie mistrz świata z Kataru zdecydował się na transfer do Interu Miami.

– W 2019 roku zaczęliśmy myśleć o tym, jak moglibyśmy sprowadzić Messiego do Miami, rozwijającego się globalnie miasta. Kiedy ludzie myślą o piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, chcemy, żeby pomyśleli o Miami – przyznał Jorge Mas w rozmowie z El Pais.

– Najważniejsze było przekonanie go do idei piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych. To najlepszy rynek komercyjny na świecie. Messi może sprawić, że MLS stanie się jedną z dwóch lub trzech największych lig na świecie – dodał.

– Negocjacje trwały trzy lata. Półtora roku intensywnych rozmów. Wiele spotkań z Jorge, tatą Lionela. W moim odczuciu rozmowy zostały sfinalizowane pod koniec maja – podsumował Jorge Mas.

