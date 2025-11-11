Wiadomo, co z Janem Bednarkiem. FC Porto wydało komunikat

Jan Bednarek z powodu kontuzji zszedł z murawy w ostatnim meczu FC Porto oraz opuści zgrupowanie reprezentacji Polski. Klub Polaka przekazał, że doszło do naciągnięcia więzadła w lewy kolanie.

Orange Pics BV/Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Porto przekazało, co dolega Bednarkowi

Jan Bednarek to bez dwóch zdań jeden z najlepszych środkowych obrońców reprezentacji Polski. Pomimo wielokrotnych uwag do jego formy oraz zastrzeżeń do błędów, to i tak należy podkreślić, że po prostu wielu lepszych piłkarzy na tę pozycję nie mamy. Niemniej kibiców cieszyć może fakt, że po odejściu z zespołu Southampton i transferze do FC Porto, defensor radzi sobie bardzo dobrze i zbiera doskonałe recenzje.

Teraz pojawił się jednak pierwszy problem. Wszyscy już bowiem wiedzą, że w ostatnim meczu ligi portugalskiej Bednarek musiał opuścić murawę z powodu kontuzji. Kilka chwil później było już wiadomo, że z tego samego powodu opuści także najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski, co biorąc pod uwagę rywalizację z Holandią, jest wielką stratą.

Oficjalny komunikat ws. stanu zdrowia Jana Bednarka wydało jednak FC Porto. Znamy więc dokładną diagnozę.

– Jan Bednarek doznał kontuzji w pierwszej połowie meczu FC Porto w Famalicão (1:0) i został zwolniony z reprezentacji Polski, do której został powołany wraz z Jakubem Kiwiorem. 29-letni obrońca doznał naciągnięcia więzadła w lewym kolanie i pozostanie pod opieką medyczną w klinice CTFD Jorge Costa – czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie FC Porto.

