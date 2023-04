Media donoszą, że Ole Gunnar Solskjaer znalazł się na krótkiej liście kandydatów do przejęcia Club Brugge. Norweg pozostaje bezrobotny od listopada 2021 roku, prowadzi jedynie szkółkę w swoim rodzinnym mieście.

Ole Gunnar Solskjaer może niebawem zostać trenerem Club Brugge

Norweg nie pracuje w seniorskim futbolu od listopada 2021 roku, gdy zwolnił go Manchester United

W mediach pojawił się też niedawno temat dołączenia Solsjaera do sztabu ten Haga. Perspektywa samodzielnej pracy jest jednak dla Norwega bardziej pociągająca

Club Brugge chce zatrudnić Solskjaera

Ole Gunnar Solskjaer jako trener dał się poznać najbardziej, prowadząc Manchester United. Czerwone Diabły zwolniły go w listopadzie 2021 roku. Od tamtej pory Norweg nie pracował w seniorskim futbolu. W rodzinnym mieście prowadzi jednak szkółkę Kristiansund BK.

Ostatnio media spekulowały, że Solskjaer może dołączyć do sztabu Erika ten Haga. Wydaje się jednak, że dla 50-latka perspektywa samodzielnego prowadzenia zespołu jest bardziej pociągająca. A to właśnie Norweg znajduje się na krótkiej liście faworytów do przejęcia belgijskiego Club Brugge.

W tym klubie pracę początkiem marca stracił Scott Parker. Od tamtej pory drużynę prowadzi dotychczasowy asystent trenera, Rik De Mil. Jest on jednak tylko opcją tymczasową. Solskjaer miałby w Belgii zostać na stałe.

Innymi kandydatami do przejęcia Club Brugge są Ronny Deila ze Standardu Liege oraz Dino Toppmoller, pracujący ostatnio jako asystent Juliana Nagelsmanna w Bayernie Monachium.

Niebiesko-czarni zajmują w belgijskiej Jupiler League zaledwie czwartą lokatą. Tracą 16 punktów do liderującego Genku, pożegnali się też z Ligą Europy i Pucharem Belgii.

