Michał Skóraś w letnim okienku zmienił klubowe barwy i przeszedł z Club Brugge do KAA Gent. Debiut 25-latka w nowej drużynie wypadł niezwykle okazale.

Belga News Agency/ Alamy Na zdjęciu: Michał Skóraś (Royal Antwerp FC - KAA Gent)

Skóraś z golem w pierwszym spotkaniu

Po dwóch latach pobytu na Jan Breydel Stadium Michał Skóraś postanowił zmienić otoczenie. Dziewięciokrotny reprezentant Polski nie mógł liczyć na regularną obecność w podstawowym składzie Club Brugge, dlatego najlepszym rozwiązaniem była przeprowadzka. Nowym pracodawcą 25-latka został KAA Gent. Ekipa z Gandawy zapłaciła za niego niecałe dwa miliony euro.

Debiut wychowanka Lecha Poznań przypadł na wyjazdowe starcie z Royal Antwerp FC. Już od 14. minuty goście musieli radzić sobie w dziesiątkę, ponieważ czerwoną kartkę obejrzał Samuel Kotto. W 36. minucie gospodarze wykorzystali grę w przewadze i wyszli na prowadzenie po golu Rosena Bożinowa.

Tuż przed przerwą ekipa De Buffalo’s doprowadziła do wyrównania. Do siatki trafił Skóraś, któremu asystował Abdelhak Kadri. Natomiast niedługo po zmianie stron, już w 47. minucie, Gent cieszył się z kolejnego gola. Tym razem na listę strzelców wpisał się Matisse Samoise.

Ostatecznie podopieczni Ivan Leko wygrali 2:1. Skóraś zszedł z boiska w 78. minucie – zastąpił go Franck Surdez.