Szymański zapisał się w historii Fenerbahce. Cóż za wyczyn!

Orange Pics BV/Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański z 4000. trafieniem dla Fenerbahce w historii Super Ligi

Sebastian Szymański to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych graczy z naszego kraju w ostatnim czasie. Przyznać bowiem trzeba, że reprezentant Polski dobrze radzi sobie w ekipie Fenerbahce Stambuł i jest jednym z najważniejszych ogniw ekipy Jose Mourinho. I choć obecny sezon nie jest dla niego aż tak dobry, jak poprzedni, to i tak udowadnia swoją jakość i przydatność dla zespołu ze stolicy Turcji.

Ponownie zrobił to w dzisiejszym meczu przeciwko Alanyasporowi, gdzie trafił kolejny raz w tym sezonie do bramki rywala. Tym razem gol Polaka był jednak wyjątkowy, bowiem było to 4000. trafienie dla Fenerbahce w historii Super Ligi, o czym poinformował Yagız Sabuncuoglu, dziennikarz “Sports Digitale”. Oznacza to więc, że pomocnik zapisał się w historii tego fanatycznie usposobionego klubu znad Bosforu.

WIDEO: Boniek: łatwo jest wydawać pieniądze innych

W tym sezonie Sebastian Szymański ma na koncie 34 mecze i dwa gole oraz siedem asyst dla zespołu Fenerbahce Stambuł. W sumie dla zespołu z Turcji ma równo 90 występów, w których 16 razy trafił do siatki i 26-krotnie zanotował ostatnie podanie. Serwis “Transfermarkt” wycenia Szymańskiego na 27-milionów euro, a umowa 25-latka wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Barcelona podjęła decyzję! Co z transferem de Jonga do Liverpoolu?