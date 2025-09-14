Van Nistelrooy wróci na ławkę trenerską? Jest rozważany przez ten klub

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruud van Nistelrooy

Twente Enschede może zatrudnić Ruuda van Nistelrooya

Ruud van Nistelrooy był jednym z najlepszych napastników swojej epoki, błyszcząc w barwach PSV Eindhoven, Manchesteru United czy Realu Madryt. Holender zakończył karierę zawodniczą w 2012 roku i szybko postanowił spróbować swoich sił w roli szkoleniowca. Najpierw pełnił funkcję asystenta selekcjonera reprezentacji Holandii, następnie pracował we wspomnianym już PSV, gdzie opiekował się drużynami młodzieżowymi. W 2022 roku objął pierwszy zespół, zdobywając z drużyną z Eindhoven dwa trofea na krajowym podwórku – Puchar oraz Superpuchar.

W 2024 roku Van Nistelrooy wrócił na Wyspy Brytyjskie, dołączając do sztabu szkoleniowego Erika ten Haga w przytoczonym wyżej Manchesterze United. Po zwolnieniu swojego rodaka tymczasowo pełnił nawet funkcję pierwszego menedżera angielskiego klubu, prowadząc ekipę Czerwonych Diabłów przez kilka tygodni. Później, w grudniu tego samego roku, objął Leicester City, które wówczas znajdowało się w trudnym położeniu. Legendarny Holender starał się odbudować zespół The Foxes, jednak jego przygoda na King Power Stadium potrwała zaledwie do czerwca 2025 roku.

W Leicester nie wszystko potoczyło się zgodnie z planem – zespół Lisów zakończył sezon spadkiem do Championship, co ostatecznie doprowadziło do rozwiązania współpracy. Co ciekawe, Van Nistelrooy może szybko wrócić na ławkę trenerską. Jak poinformował Karim El Ahmadi na antenie „ESPN”, 49-latek jest jednym z kandydatów do objęcia posady szkoleniowca Twente Enschede. Zespół De Tukkers ma na swoim koncie zaledwie 4 punkty, przez co zajmuje dalekie, 14. miejsce w stawce. Klub z Eredivisie liczy, że zatrudnienie słynnego Holendra pozwoli drużynie ustabilizować formę i rozpocząć marsz w górę tabeli.