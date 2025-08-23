Ronaldo zrobił wszystko, ale został bez trofeum! Było tak blisko!

Crstiano Ronaldo mógł świętować pierwsze trofeum w nowym sezonie, ale ostatecznie musiał pogodzić sie z porażką. Al-Nassr przegrało Al-Ahli w finale Superpucharu Arabii Saudyjskiej, chociaż Portugalczyk wpisał się na listę strzelców.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo (Al Ahli - Al Nassr)

Ronaldo bezbłędny, jednak to nie wystarczyło!

W decydującym spotkaniu Superpucharu Arabii Saudyjskiej doszło do pojedynku Al-Nassr – Al-Ahli. Drużyna z Rijadu w półfinale pokonała 2:1 Al-Ittihad, natomiast ekipa z Dżuddy rozbiła Al-Qadsiah 5:1. W starciu rozgrywanym w Hongkongu Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman i Joao Felix zmierzyli się z Ivanem Toneyem, Riyadem Mahrezem czy Edouardem Mendym.

W 41. minucie Ronaldo otworzył wynik meczu. Legendarny Portugalczyk pewnie wykonał rzut karny. Jednak w szóstej minucie doliczonego czasu gry Franck Kessie skorzystał z dogrania Enzo Millota i Al-Ahli doprowadziło do wyrównania.

Na kolejnego gola kibicom zgromadzonym na trybunach Hong Kong Stadium przyszło poczekać aż do 82. minuty. Marcelo Brozović popisał się technicznym uderzeniem przy słupku i Al-Nassr wyszło na prowadzenie. Radość ekipy Jorge Jesusa trwała tylko siedem minut. Ibanez nie pomylił się po wrzutce Mahreza i strzałem z najbliższej odległości nie dał szans Bento.

Remis w regulaminowym czasie oznaczał, że o zwycięstwie rozstrzygnie konkurs rzutów karnych. Wykonywanie jedenastek jako rozpoczęli zawodnicy Al-Ahli. Toney, Kessie, Mahrez, Al Buraikan i Galeno. Natomiast po stronie Al-Nassr do siatki trafili Ronaldo, Brozović i Joao Felix. Pomyłkę zaliczył Al Khaibari – Mendy zatrzymał jego próbę. Dzięki znakomitej paradzie Senegalczyka ekipa z Dżuddy cieszyła się ze zwycięstwa w finale Superpucharu Arabii Saudyjskiej.

Superpuchar Arabii Saudyjskiej: Al-Nassr – Al-Ahli 2:3 p.k. (1:1)

Ronaldo 41, Brozović 82′ – Kessie 45+6′, Ibanez 89′